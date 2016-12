Landsberg ist Favorit in Peiting

Am Freitag findet die Futsal-Endrunde in Peiting statt.

Endrunde der Spielgruppe West

Peiting - Die Endrunde der Spielgruppe Mitte ist bereits gespielt. Am Freitag ist nun auch die Spielgruppe West dran, die Teilnehmer für das Zugspitzfinale, das am 8. Januar in Fürstenfeldbruck ausgetragen wird, zu ermitteln.

In der Peitinger Dreifach-Halle kämpfen ab 18 Uhr acht Mannschaften in zwei Gruppen um die beiden Tickets.

In der Gruppe A trifft Gastgeber TSV Peiting (Kreisliga) auf den VfL Denklingen (Kreisliga), den TSV Utting (A-Klasse) und den TSV Landsberg (Bayernliga). Der letztgenannte Verein ist als Bayernligist der höchstklassigste Vertreter im Teilnehmerfeld und damit gleichzeitig Turnierfavorit. Die Lechstädter, die in der Liga im Abstiegskampf stecken, werden aber vermutlich mit der zweiten Garnitur auflaufen, die in der Kreisklasse spielt. Damit sind die Denklinger, die vor zwei Jahren im Zugspitzfinale standen, aber auch die Peitinger durchaus Kandidaten für den Halbfinaleinzug.

„In der eigenen Halle wollen wir schon was zeigen“, ist TSV-Coach Stefan Jocher auch zuversichtlich. Wobei ihn ähnlich wie dem VfL, der mit einer Mischung aus ersten und zweiten Mannschaft antreten wird, Personalsorgen plagen. „Ich kann nicht sagen, ob ich zwei komplette Blöcke zusammenbringe“, ergänzt Jocher, der deshalb auch zwei A-Jugendliche einsetzen wird.

In der Gruppe B bekommt es der TSV Schongau (Kreisklasse) mit dem Lokalrivalen TSV Altenstadt (Kreisliga), dem FC Penzing (Kreisliga) und dem SV Fuchstal (Kreisklasse) zu tun. Bei zwei Kreisligisten und zwei Teams aus der Kreisklasse ist dabei kein richtiger Favorit auszumachen, wobei Penzing als letztjähriger Teilnehmer des Zugspitzfinals erneut gute Chancen auf das Weiterkommen eingeräumt werden.

Die Gruppenspiele dauern in Peiting bis 22 Uhr. Im Anschluss stehen die beiden Halbfinals auf dem Programm. Die Sieger daraus ziehen ins Endspiel (22.40 Uhr) und auch ins Zugspitzfinale ein.

Gruppeneinteilung

Gruppe A: VfL Denklingen, TSV Peiting, TSV Landsberg, TSV Utting

Gruppe B: SV Fuchstal, TSV Altenstadt, TSV Schongau, FC Penzing

Spielbeginn: am Freitag, 18 Uhr, in der Peitinger Dreifachturnhalle

Roland Halmel

Quelle: fussball-vorort.de