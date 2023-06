Lech-Cup findet nach drei Jahren wieder statt – Schreinerei Martin Schwarz übernimmt Organisation

Von: Roland Halmel

Nach drei Jahren coronabedingter Pause wird der Lech-Cup wieder stattfinden. © halmel

Wegen der Corona-Pandemie fiel der Lech-Cup die letzten Jahre aus. Unter der Leitung der Schreinerei Martin Schwarz findet es dieses Jahr wieder statt.

Schongau – Seit genau 40 Jahren ist der Lech-Cup einer der Saisonhöhepunkte für die C-Jugend-Mannschaften aus der Region. In den vergangenen drei Jahren musste dieses Traditionsturnier, das 1983 von Friseurmeister Helmut Hunger zur Förderung der Fußballjugend im Altlandkreis Schongau und angrenzenden Gebieten ins Leben gerufen worden war, coronabedingt eine Pause einlegen.

In diesem Sommer erfolgt jetzt unter neuer Leitung ein Neustart. Die Schreinerei Martin Schwarz aus Schongau wird die Organisation und das Sponsoring der 38. Auflage des Turniers übernehmen.

„Helmut Hunger ist auf mich zugekommen, ob ich das als kleiner Handwerksbetrieb nicht machen möchte“, berichtete Schwarz, dessen drei Söhne beim TSV Schongau selbst Fußball spielen. „So ein tolles Turnier gehört einfach fortgesetzt“, sagte TSV-Jugendleiter Stefan Ritter, der zudem die C-Junioren der Lechstädter trainiert, zur Bereitschaft der Schongauer Fußballer, den neuen Turnierchef zu unterstützen.

Acht Mannschaften im K.o.-System und Platzierungsspiele – Über 100 Jugendspieler erwartet

In mehreren Vorgesprächen mit den Verantwortlichen der Fußballabteilung des TSV Schongau wurden die Rahmenbedingungen für den Neustart, der passenderweise am Ursprungsort stattfinden wird, geklärt. „Wir spielen mit acht Mannschaften im K.o.-System, und für die Verlierer gibt es Platzierungsspiele“, berichtete Schwarz bei der Vorstellung des Turniers, das am Samstag, 8. Juli, ausgetragen wird.

Gespielt wird nach einer Feldmesse ab 9 Uhr auf zwei Plätzen, und zwar im Schongauer Stadion und auf dem TSV-Platz. Weit über 100 Jugendfußballer samt Betreuer aus dem Altlandkreis Schongau und Umgebung sowie zahlreiche Zuschauer werden dabei erwartet. Für deren leibliches Wohl sorgt die Fußballabteilung der Lechstädter mit vielen Helfern.

Sachpreise im Wert von 2000 Euro – Jeder Teilnehmer darf sich auf Turnierprämie freuen

Außer um die begehrte Lech-Cup-Trophäe spielen die jungen Fußballer auch um Sachpreise im Gesamtwert von über 2000 Euro, die die Schreinerei Schwarz zur Verfügung stellt.

„Jeder Teilnehmer bekommt eine Trinkflasche, die Siegermannschaft erhält einen kompletten Trikotsatz im Wert von 650 Euro, für den Zweitplatzierten gibt es einen Gutschein über Sportausrüstung für 500 Euro und für den Dritten ein gefülltes Ballnetz mit Trainingsbällen“, berichtete Schwarz bei der Übergabe des Pokals, der seit 2019 beim amtierenden Lech-Cup-Sieger, dem TSV Altenstadt, stand.

„Wir würden den Titel natürlich gern verteidigen“, sagte Fabian Hille, Technischer Leiter bei den Altenstadtern, der die C-Jugend der SG Schönach trainiert, in der die Altenstadter zusammen mit Schwabbruck und Schwabsoien spielen. Einig waren sich am Ende alle Beteiligten in einem Punkt. „Wir hoffen, dass das Turnier wieder ein voller Erfolg wird“, erklärten Schwarz, Ritter und Hille unisono. (Roland Halmel)