Lehrgeld beim Kreisliga-Debüt - Aufsteiger Wildsteig-Rottenbuch unterliegt FC Penzing

Von: Roland Halmel

Teilen

Da war die Ausgleichschance da: Kurz vor Schluss wurde FC-Spieler Fabian Maier (rotes Trikot) bei einem Alleingang kurz vor dem Tor von den Penzingern gestoppt. Foto: Halmel © Halmel

Saisonauftakt misslungen. Gegen den FC Penzing zog der Aufsteiger den Kürzeren. Grund für die Heimniederlage war die fehlende Durchschlagskraft.

Wildsteig/Rottenbuch – Der FC Wildsteig/Rottenbuch hat einkalkuliert, dass er nach dem Aufstieg in die Kreisliga auch Lehrgeld wird zahlen müssen. Das Heimspiel gegen den FC Penzing bot dafür ein Beispiel. Gegen die nicht unbedingt besseren Gäste verlor die Truppe von Trainer Fabian Lindauer mit 0:1. „Unsere junge Mannschaft muss noch lernen“, räumte Lindauer danach ein. Ohne Spielertrainer Martin Hennebach und Stürmer Sepp Noder fehlte es dem Aufsteiger an erfahrenen Kräften, die möglicherweise die entscheidenden Impulse hätten geben können. „Und es fehlte an der Durchschlagskraft“, so Lindauer.

In der Anfangsphase gab der FC den Ton an. Max Berchtold (12.) mit einem Drehschuss und Klaus Uhlschmied (17.) aus der Distanz sorgten für Gefahr. Nach einer Trinkpause schoss Martin Zeller (30.) aus guter Position drüber. Die Penzinger kamen bis dahin zu keiner einzigen Torgelegenheit. Bei einem langen Ball der Gäste reagierte der FC dann aber nicht gut, sodass Noah Kerner (34.) zum 1:0 einköpfen konnte. „Die Penzinger haben halt die Qualität, unseren Fehler zu bestrafen“, ärgerte sich Lindauer. Bei einer Ecke hatten die Platzherren Glück, nicht ein weiteren Treffen hinnehmen zu müssen: Der Ball aus dem Gewühl (41.) ging nur knapp vorbei. Danach fing sich der Aufsteiger wieder. Zweimal Zeller (42., 45.) aus kurzer Distanz und Fabian Maier (45+1.) aus der Ferne brachten den Ball aber nicht im Kasten unter.

Aus der Kabine kamen die Gastgeber druckvoll auf den Platz zurück. Das frühe Anlaufen brachte aber nur wenig ein. Lediglich Maier (53.) verzeichnete eine Möglichkeit. Im Laufe der zweiten Hälfte kontrollierten die Penzinger immer mehr das Geschehen. „Wir wurden zu ungeduldig und wollten den Ausgleich erzwingen“, so Lindauer. Die Ballverluste häuften sich, die Penzinger kamen so zu Kontermöglichkeiten. Fast wäre Wildsteig/Rottenbuch der Ausgleich geglückt. Maiers (89.) energischer Antritt, bei dem er sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte, konnten die Penzinger aber noch kurz vor dem Tor stoppen. „Schade, da wäre mehr drin gewesen“, resümierte Lindauer. (rh)

Tor: 0:1 (34.) Kerner. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 1, Penzing 2. Schiedsrichter: Andreas Fichtl. Zuschauer: 80.