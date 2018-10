Live-Ticker: Denklingen zu Gast bei Schöpfs Ex-Klub Raisting

Gemischte Gefühle für den Coach

von Roland Halmel schließen

Der VfL Denklingen muss an diesem Sonntag beim SV Raisting antreten. Ein Denklinger fährt vermutlich mit besonders gemischten Gefühlen nach Raisting: VfL-Coach Hermann Schöpf war zuletzt Trainer in Raisting.

VON ROLAND HALMEL

Denklingen – Mit nur sechs Punkten aus 13 Spielen ist die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Süd für den VfL Denklingen so gar nicht nach Wunsch verlaufen. „Wir waren in vielen Partien aber nicht weit weg. Meist haben wir es selbst mit eigenen Fehlern verbock“, lautet die Zwischenbilanz von Coach Hermann Schöpf, auf den am morgigen Sonntag um 15 Uhr eine Rückkehr an seinem ehemaligen Arbeitsplatz wartet, wenn der VfL zum SV Raisting fährt.

Denn in der Saison 2016/17 hat Schöpf die zweite Mannschaft des SV Raisting trainiert, und bei zwei Spielen stand er zudem als Interimscoach auch bei der ersten Mannschaft – damals noch in der Landesliga – als Verantwortlicher an der Seitenlinie: „Ich kenne den Verein gut“, meint Schöpf vielsagend, nachdem die Zusammenarbeit nach nur einer Spielzeit beendet wurde.

Die aktuelle Mannschaft der Raistinger hat aber auf jeden Fall wenig mit der Truppe zu tun, die Schöpf damals betreut hat, da es seitdem einen kompletten Umbruch bei den Raistingern gegeben hat. Schöpf hat sich den Gegner deshalb mehrfach angeschaut: „Die Raistinger stehen in der Defensive sehr gut“, hat der VfL-Coach dabei festgestellt.

Die Heimstärke des SV Raisting, der in dieser Spielzeit auf eigenem Platz noch nicht verloren hat, ist ihm natürlich auch nicht verborgen geblieben: „Wir waren auswärts bisher nicht so schlecht und haben deshalb auch keine Angst“, stellt Schöpf aber selbstbewusst klar.

Auch die Personalsituation im Denklinger Lager lässt ihn durchaus zuversichtlich in das Spiel gehen: Erstmals in dieser Saison kann er auf den gleichen Kader wie in der Vorwoche bauen; „Damit ist alles im grünen Bereich“, erklärt Schöpf trotz der noch rot-gesperrten Tim Ried und Manuel Seifert.

Bei Letzterem hat er noch eine kleine Hoffnung, dass die Sperre möglicherweise reduziert wird und der Keeper am Sonntag doch noch spielen kann: „Er hat im Spiel beim SVN München Rot bekommen, weil er 30 Zentimeter außerhalb des Strafraums war, und das war wirklich kein schlimmes Foul“, sagt Schöpf, der sich durchaus ein milderes Strafmaß nach dem VfL-Einspruch vorstellen kann.

Gleichzeitig spricht er aber auch Seifert-Vertreter Thomas Wudtke im Tor der Bernbeurer sein Vertrauen aus: „Er hat zuletzt gegen Herakles München ein gutes Spiel gemacht“, ist Schöpf guter Dinge, bei seinem alten Club eine Überraschung landen zu können. „Wir werden um jeden Punkt kämpfen“, verspricht der Denklinger Trainer