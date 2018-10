Live-Ticker: Denklingen gegen Herakles auf der Suche 

„Ich werde jetzt auch wieder in die Trickkiste greifen“

von Jochen Schröder schließen

Nächster Versuch für den VfL Denklingen, in der Bezirksliga Süd wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Am Sonntag ist der Tabellenvierte Herakles München zu Gast in Denklingen.

Denklingen – Es läuft in dieser Saison alles andere als gut für den VfL Denklingen. Mit der Aufstiegs-Euphorie im Rücken in der Bezirksliga angetreten, suchen die Schützlinge von Trainer Hermann Schöpf noch nach ihrer Form, nach Stabilität und Kostanz.

Neun Niederlagen, zwei Unentschieden und nur ein Sieg bedeuten – bis auf eine kurze Unterbrechung – den letzten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Dass das nicht für Sicherheit und Selbstvertrauen sorgt, ist einleuchtend. Und so haben sich die Denklinger in einigen ihrer bisherigen Spiele durch ungewohnte Nachlässigkeiten beziehungsweise Ungenauigkeiten in der Defensive oftmals selbst um Tore und Punkte gebracht.

Nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Niederlage beim SVN München, als Schöpf unfaire Beeinflussung von außen monierte, ist der Denklinger Trainer dieser Tage wohl eher als Psychologe und Motivator gefragt: „Wie gut ich darin bin, wird sich zeigen“, sagt Schöpf wie immer zuversichtlich. „Ich werde jetzt auch wieder in die Trickkiste greifen und schauen, wie ich die Jungs aufrichten und motivieren kann, denn es war in dieser Spielzeit ja nicht alles schlecht, was wir gemacht haben“, so der Trainer. Schließlich haben die Denklinger ja zuletzt beim SVN München so angefangen, wie sie es sich vorgenommen, und mit einem mustergültigen Angriff in der ersten Minute die Führung erzielt und das Spiel lange Zeit im Griff gehabt.

„So wollen wir es am Sonntag auch gegen Herakles München machen, die wie Anadolu und SVN München eine südländisch geprägte und spielstarke Mannschaft ist“, blickt Schöpf voraus.

Einen Trick hat Schöpf schon parat: „Wir feiern schon am Samstag“, kündigt er an. Denn die Ried-Brüder sowie die Freundin eines anderen Spielers hatten Geburtstag und feiern gemeisam. „Vielleicht klappt das, und wir nehmen die Euphorie und das Adrenalin aus der Feier mit auf den Platz.“

Zum Spiel

Denklingen - Herakl. München

am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Denklingen