Meister zerstört Aufstiegstraum: Altenstadt verpasst die Relegation

Am Boden: Der TSV Altenstadt verliert gegen Unterpfaffenhofen, verpasst deshalb die Relegationsspiele.

Kanzler: „Das ist brutal enttäuschend“

von Roland Halmel schließen

Auf der Zielgeraden zur Vizemeisterschaft ist der TSV Altenstadt gestrauchelt. Trotz einer frühen Führung und Chancen auf das zweite Tor musste sich die Truppe um Spielertrainer Robert Kanzler dem SC Unterpfaffenhofen-Germering beugen.

Altenstadt – Durch die 1:3-Heimniederlage gegen den Meister rutschte der TSV auf Platz drei zurück, während Denklingen als lachender Dritter in die Aufstiegsrelegation darf. „Das ist brutal enttäuschend“, so Kanzler. „Wobei wir Platz zwei in der Hinrunde verspielt haben, als wir zu viele Punkte liegen gelassen haben.“

„Wir hätten höher führen müssen, dann wäre vermutlich nichts angebrannt,“ sagte der Coach zum Spielverlauf. Der sprach zunächst für sein Team, da Yasin Akcakaya (18.) einen Freistoß vom Strafraumeck früh zum 1:0 ins Gästegehäuse versenkte. Im Anschluss verzeichneten die Hausherren zwei Riesenchancen zum zweiten Tor. Thomas Groß (29.) entschied sich in aussichtsreicher Position zum Querpass, anstatt selbst abzuschließen. Wenig später entschied der Unparteiische nach einem Foul an Franz Demmler auf Elfmeter. Akcakaya (34.), der Spezialist bei ruhenden Bällen, setzte das Leder vom Punkt jedoch über den Kasten.

Kurz vor der Pause kam es für die Altenstadter noch bitterer. Bei der einzigen Möglichkeit der Gäste erzielte Stefan Stojancevic (44.) nach einer Ecke per Kopf den Ausgleich. „Davor haben wir nichts zugelassen“, war Kanzler bedient.

Seine Laune wurde nach dem Wechsel nicht besser, da Akcakaya (50.) frei vor dem Tor am starken SCU-Keeper Marius Anghelache scheiterte. Nach einer guten Stunde halfen die Gastgeber dann auch noch tatkräftig mit, um in Rückstand zu geraten. Dominik Jaud rutschte bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum aus, Florian Grasl (64.) konnte ungehindert zum 2:1 einschieben. Danach waren die Altenstadter bei einem langen Ball nicht im Bilde. Christian Weber (69.) lupfte daraufhin das Leder zum 1:3 in die Maschen. „Das war´s“, kommentierten die Zuschauer den Treffer. Und sie behielten Recht.