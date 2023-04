SV Raisting II an Tabellenspitze – Apfeldorf und Penzberg punkten – ASV Habach II souverän

Teilen

Schwer hatte es der TSV Pähl um Quirin Neumayr (Mitte, in Gelb) gegen den FC Dettenschwang. Foto: Ruder © Ruder

„Vier gewinnt“ war das Motto für einige Landkreis-Teams in den Meisterrunden der Fußball-A-Klassen. Denn da netzten an diesem Wochenende die meisten Sieger viermal ein.

Landkreis – Über drei Punkte durften sich dank ihrer Torlaune die Reserven des ASV Habach und des SV Raistings freuen – der SVR II kletterte sogar an die Tabellenspitze. Jeder Sieg bringt aber eben auch einen Verlierer mit sich. Der TSV Burggen und der SV Bernried kassierten vier Gegentreffer und gingen in Sachen Punkten leer aus. Bernried ist in der Meisterrunde C damit weiter Letzter, hat mittlerweile vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten.

In den Abstiegsrunden ging es am Wochenende zumeist deutlich enger als in den Meisterrunden zu. Schongau reichte gegen Wessobrunn ein Tor, um als Sieger vom Platz zu gehen. Auch Apfeldorf hatte nur einen Treffer mehr als Gegner Tutzing vorzuweisen – der war aber im Kellerduell der Abstiegsrunde N ganz wichtig. Immerhin hievten die Zähler Apfeldorf auf Rang vier, während Tutzing Schlusslicht ist.

Ebenfalls wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib holte sich der FC Penzberg II mit seinem 1:0-Erfolg gegen den TSV Ingenried. Eberfing verbuchte dank eines Dreierpacks von Martin Plonner den nächsten Sieg – und steht in der Grupp R mit 13 Zählern auf Rang eins.

Meisterrunden

SV Bernried 1 FT Jahn Landsberg II 4

Tore: 0:1 (8.) Oliver Theinschnack, 1:1 (27.) Matthias Rebasch, 1:2 (38.) Matthias Rebasch (Eigentor), 1:3 (81.) Lukas Glass, 1:4 (84.) Florian Dürr. Gelbe Karten: Bernried 4, Landsberg 2. Schiedsrichter: Stefan Legelli. Zuschauer: 40.

TSV Burggen 1 SV Raisting II 4

Tore: 1:0 (5.) Hannes Höfler, 1:1 (22.) Justin Steeg, 1:2 (43.) Alexander Schappele, 1:3 (80.) Alexander Schappele, 1:4 (88.) Justin Steeg. Gelbe Karten: Burggen 2, Raisting 3. Schiedsrichter: Martin Horne. Zuschauer: 30.

SV Wildsteig/Rottenbuch 3 SV Herzogsägmühle 2

Tore: 0:1 (6.) Momoh Bangura, 1:1 (52.) Christoph Elsenhans, 1:2 (53.) Momoh Bangura, 2:2 (61.) Michael Speer (Elfmeter), 3:2 (87.) Stefan Tscherner. Gelbe Karten: Herzogsägmühle: 4. Gelb-rote Karte: Herzogsägmühle: Waheed Eshagh (86.) Rote Karte: Herzogsägmühle: Abu Turay (66.). Schiedsrichter: Lukas Wexenberger. Zuschauer: 40.

ASV Habach II 4 1. FC Garmisch-Partenk. II 2

Tore: 1:0 (1.) Florian Neuschl, 1:1 (16.) Julian Schmölzer, 2:1 (29.) Florian Neuschl, 2:2 (36.) Digue Diawara, 3:2 (63.) Kevin Höcherl, 4:2 (74.) Benedikt Buchner. Gelbe Karten: Habach 1, Garmisch-Partenkirchen 1. Schiedsrichter: Dragan Dekic. Zuschauer: 40.

Abstiegsrunden

TSV Pähl 2 FC Dettenschwang 3

Tore: 0:1 (11.) Matthias Reichart, 0:2 (23.) Stefan Mayr, 0:3 (44.) Marius Weber, 1:3 (72.) Quirin Neumayr (Elfmeter), 2:3 (81.) Leander März. Gelbe Karten: Pähl 4, Dettenschwang 2. Schiedsrichter: Walter Timm. Zuschauer: 55.

TSV Schongau 1 SV Wessobrunn-Haid 0

Tor: 1:0 (25.) Marius Klein. Gelbe Karten: Wessobrunn-Haid 2. Schiedsrichter: Lukas Wexenberger. Zuschauer: 50.

SV Reichling 0 TSV Hohenpeißenberg 0

Tore: keine. Gelbe Karten: Reichling 1, Hohenpeißenberg 2. Schiedsrichter: Leonhard Aumüller. Zuschauer: 40.

SV Apfeldorf 3 TSV Tutzing 2

Tore: 1:0 (4.) Daniel Strommer, 1:1 (10.) Marius Klettke, 2:1 (26.) Tobias Eichberger, 3:1 (29.) Steven Filser, 3:2 (45.+1) Jonas Weber (Elfmeter). Gelbe Karten: Apfeldorf 3, Tutzing 2. Schiedsrichter: Peter Strobl. Zuschauer: 75.

FC Penzberg II 1 TSV Ingenried 0

Tor: 1:0 (21.) Tarik Tüfekei. Gelbe Karten: Penzberg 3, Ingenried 1. Gelb-rote Karte: Ingenried: Sebastian Scholz (90.+1). Schiedsrichter: Petrit Kamaj. Zuschauer: 45.

MTV Berg II 2 SV Eberfing 4

Tore: 0:1 (35.) Dominik Bamgratz, 0:2 (41.) Martin Plonner, 1:2 (59.) Florian Hondele, 1:3 (70.) Martin Plonner, 1:4 (76.) Martin Plonner, 2:4 (89.) Samuel Pfluger. Schiedsrichter: Michael Kügler. Zuschauer: 50.

TSV Altenstadt II 2 FC Megas GAP 1

Tore: 1:0 (15.) Christian König, 2:0 (19.) Theodoros Tsioralis, 2:1 (30.) Ahmed Muse. Gelbe Karten: Altenstadt II 1, GAP 2. Schiedsrichter: Michael Sepp. Zuschauer: 33. lk

Durchgesetzt: Schongaus Marius Klein (in Gelb) erzielte im Duell mit dem SV Wessobrunn-Haid das Siegtor. Foto: Wieland © Wieland