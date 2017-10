Melzer: "Der Punktegarant stand bei uns im Tor"

Peitinger Reserve dankt Mayr

von Simon Horn

Im Duell Fünfter gegen Elfter gab es keinen Sieger: Der TSV Peiting II holt nach Rückstand gegen Raisting II ein 1:1-Unentschieden. Spiertrainer Fabian Melzer äußerte sich nach der Partie wie folgt: „Wir sind mehr als zufrieden mit dem Punkt. Wir sind dezimiert angereist, und es gab nur einen Grund, warum wir den Punkt geholt haben, und der stand bei uns im Tor.“

Raisting II dominierte von Beginn an die Partie und arbeitete sich schon in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen heraus, scheiterte aber mehrfach am Peitinger Torwart Alexander Mayr. Im zweiten Durchgang war Mayr dann allerdings einmal chancenlos, Pascal Beausencourts verdeckter Schuss aus 12 Metern fand den Weg ins lange Eck – 1:0. Die Peitinger kämpften sich dann immer besser in die Partie und kamen in der 75. Minute vors Tor, der herausstümende Torwart foulte den Peitinger Stürmer, der Schiri zeigte auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Tim Schmid sicher zum 1:1.

Quelle: fussball-vorort.de