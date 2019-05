Merkur CUP: 17 Schongauer Teams wollen ins Kreisfinale

E-Jugend-Teams treffen sich beim SV Hohenfurch

von Paul Hopp schließen

Anpfiff zum 25. Merkur CUP: Im Gebiet der Schongauer Nachrichten legen die Buben-Teams am morgigen Samstag, 11. Mai, in Hohenfurch mit der Vorrunde los. Die Einteilung der Gruppen verspricht viel Spannung.

Hohenfurch – In den 24 Jahren, seit es den Merkur CUP nun gibt, hat das weltweit größte E-Junioren-Turnier seiner Art schon so manche Änderung erlebt. Die Veranstalter – der Münchner Merkur mit seinen Heimatausgaben und der Bayerische Fußball-Verband – vertrauen aber zugleich auch gern auf Bewährtes. So geht die Vorrunde der Buben-Teams im Kreis 6 (Verbreitungsgebiet Schongauer Nachrichten) am morgigen Samstag, 11. Mai, beim SV Hohenfurch über die Bühne, der sich schon in der jüngeren Vergangenheit als fähiger Gastgeber hervorgetan hat.

So fanden in der Schönachgemeinde regelmäßig Vorrunden-Gruppen bzw. -Turniere statt. 2018 und 2016 richtete der SVH jeweils das Kreisfinale aus. Dieses Turnier ist einmal mehr das Ziel aller 17 Teams, die heuer aus dem Schongauer Raum im Merkur CUP teilnehmen. Die Auslosung bei der Auftaktveranstaltung für die Vereinsvertreter in Oberhausen ergab interessante Paarungen. In der Gruppe D treffen die zwei Teams aufeinander, die 2018 das Endspiel im Kreisfinale bestritten: der TSV Schongau und der SC Böbing. Damals gewann der TSV mit 3:1; beide Teams durften danach im Bezirksfinale ran. Mit dabei in der Gruppe D ist noch die SG Schwabsoien/Schwabbruck, die im Kreisfinale im vergangenen Jahr den fünften Platz belegte, und der TSV Hohenpeißenberg. In der Gruppe C spielen der TSV Rottenbuch, der TSV Peiting (Dritter beim Kreisfinale 2018), der FC Dettenschwang und der TSV Burggen. Der gastgebende SV Hohenfurch bekommt es in der Gruppe B mit dem SV Wildsteig, dem TSV Rott/Lech und dem TSV Steingaden zu tun. In der Gruppe A sind gleich fünf Teams mit von der Partie: die SG Reichling/Hofstetten, die SG Apfeldorf/Kinsau, der TSV Altenstadt, der TSV Bernbeuren und der VfL Denklingen.

Aus den vier Gruppen kommen die jeweils zwei besten Mannschaften in das Kreisfinale, das am Samstag, 25. Mai, ausgespielt wird. Über das Bezirksfinale geht es dann zum großen Finale um den Merkur CUP; heuer am 20. Juli in Unterhaching. Ins große Finale haben es aus dem Raum Schongau bisher drei Teams geschafft: der TSV Hohenpeißenberg (1999/5. Platz), der TSV Peiting (2001/4. Platz) und der TSV Altenstadt (2003/8. Platz).

Auch heuer lohnt sich beim Merkur CUP das Toreschießen besonders. Erzielt eine Mannschaft in einem Spiel drei oder mehr Tore, dann erhält sie (unabhängig vom Spielausgang) einen Zusatzpunkt. Ein Beispiel: X besiegt Y mit 5:3 – dann erhält X vier Punkte und Y einen Punkt. Über allem steht beim Merkur CUP die Fairness. Darauf wies Merkur-CUP-Gesamtleiter Uwe Vaders die Vereine – mit Blick auf überehrgeizige Eltern – im Vorfeld noch einmal eindringlich hin. Die Sieger der Fair-Play-Wertung (ab Kreisfinale) haben die Chance, eine Reise mit dem Team nach Bologna zu gewinnen.

Neu ist heuer beim Merkur CUP auch der Spielball, der eine Beschichtung mit kleinen Noppen aufweist. Mit der glatten Oberfläche der zuletzt verwendeten Bälle gab es Probleme; an einigen Fußballschuhen „klebten“ sie bei hohen Temperaturen regelrecht fest, hieß es bei der Auftaktveranstaltung.

Die Vorrunde für Buben-Teams im Verbreitungsgebiet von Weilheimer Tagblatt und Penzberger Merkur ist bereits ausgespielt worden. Den Sprung ins Kreisfinale, das am Samstag, 18. Mai, in Raisting ausgetragen wird, haben geschafft: SG Eberfing/Söchering, ASV Antdorf, SV Raisting, ESV Penzberg, SG Wielenbach/Pähl, FC Penzberg, FC Seeshaupt und TSV Iffeldorf.