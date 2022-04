Merkur CUP: Zwölf Mannschaften, ein Ziel - Zwölfkampf auf dem Sportgelände des VfL Denklingen

Von: Paul Hopp

Teilen

Das Objekt der Begierde: die Merkur-CUP-Trophäe. Um den Pokal kämpfen in diesem Frühjahr wieder E-Jugend-Teams aus ganz Oberbayern. © Ralf Ruder

Am kommenden Samstag treten zwölf Teams um den Einzug ins Kreisfinale am Sportgelände des VfL Denklingen an. Acht Plätze gibt es zu ergattern.

Landkreis – Das neue Sportgelände des VfL Denklingen am Buchweg ist ein wahres Schmuckstück. Da passt es, dass die Anlage Schauplatz des Auftakts für den Merkur CUP im Verbreitungsgebiet der „Schongauer Nachrichten“ ist. Am Samstag, 23. April, treten zwölf Teams an. Sie kämpfen um acht Tickets für das Kreisfinale.

In den vergangenen beiden Jahren musste der Merkur CUP, das weltweit größte Turnier seiner Art für E-Junioren-Mannschaften, wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Doch nun geht es wieder los. Im ganzen Verbreitungsgebiet des „Münchner Merkur“ und seiner Heimatzeitungen treten Teams an. Über die Vorrunden und die Kreisfinals geht es zu den Bezirksfinal-Turnieren. Das große Finale der acht besten Mannschaften aus dem gesamten „Merkur-Land“ steigt am 16. Juli im Sportpark der SpVgg Unterhaching.

Merkur Cup: Finale steigt Mitte Juli bei der SpVgg Unterhaching

Wie gewohnt gilt beim Merkur CUP eine Sonderregel: Wer in einem Spiel drei oder mehr Tore schießt, bekommt (unabhängig vom Spielausgang) einen Extra-Punkt. Ein Beispiel: Team X gewinnt mit 5:3 gegen Team Y. Team X bekommt somit vier Punkte, Team Y einen Zähler.

In Denklingen sind die zwölf Mannschaften in vier Gruppen aufgeteilt. Jeweils die ersten zwei Teams qualifizieren sich für die nächste Runde, das Kreisfinale. Dieses steht schon in der Woche darauf, am Samstag, 30. April, auf dem Programm. Die acht Qualifikanten spielen dort die zwei Mannschaften aus, welche die Chance auf die Teilnahme am Bezirksfinale haben.

Merkur Cup: Zwölf Teams kämpfen um acht Startplätze

Die Regel, nach der sich grundsätzlich aus jedem Kreisfinale die zwei besten Teams für eines der vier Bezirksfinals qualifizieren, wurde für Spielkreise mit 13 und weniger Mannschaften geändert. Für die Top-Teams aus den Kreisen Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz und Wolfratshausen ist also ein Qualifikationsturnier vorgeschaltet, das am 28. Mai, 10 Uhr, stattfinden soll. Die vier besten Teams daraus sind für die Bezirksfinalrunde (2./3. Juli) qualifiziert. Die neue Regel soll den mannschaftsstarken Kreisen (Erding und München Süd/West/Nord/Ost) mehr Chancengleichheit einräumen.

Bei der bis dato letzten Merkur-CUP-Auflage 2019 belegten der TSV Peiting und der SV Wildsteig die ersten Plätze im Kreisfinale. Im anschließenden Bezirksfinale belegte Peiting in Farchant Rang drei. Der SV Wildsteig war Gastgeber eines Bezirksfinalturniers, das SVW-Team hatte in den Gruppenspielen einiges Pech. Das Platzierungsspiel um Rang sieben wurde wegen einer längeren Pause wegen eines Unwetters nicht mehr ausgetragen. (Paul Hopp)

Fotos einsenden

Auch bei der diesjährigen Auflage des Merkur CUP werden wieder die Teams präsentiert. Wir bitten dazu die Trainer und Betreuer um aktuelle Mannschaftsfotos in guter Qualität und mindestens 250 dpi für die Veröffentlichung. Am besten bilden die Spieler hierzu zwei oder drei Reihen (knieend, sitzend, stehend). Vergessen Sie nicht den Vereinsnamen. Gerne nennen Sie uns auch die Namen der abgebildeten Personen (DSGVO-Einverständnis!), bei den Erwachsenen bitte auch die Funktion (Trainer, Betreuer, Jugendleiter). Die Bilder werden sowohl in der Zeitung als auch im Internet auf www.merkurcup.de veröffentlicht. Senden Sie die Fotos bitte per E-Mail an fotos@merkurcup.com.