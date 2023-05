Nach Last-Minute-Pleite: Schwabbruck gegen Prittriching unter Druck

Von: Paul Hopp

Die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien (in Blau, hier Robert Starker) ging gegen den SV Wielenbach leer aus. Beide Gegentore fielen in der Nachspielzeit. © Ralf Ruder

Die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien will gegen Prittriching den direkten Klassenerhalt perfekt machen, nachdem man in Wielenbach spät verloren hat.

Wielenbach – Auf dem Sportgelände des SV Wielenbach sind an mehreren Stellen Zettel angebracht, auf denen auf die Saisonabschlussfeier hingewiesen wird. Nach der letzten Partie am kommenden Samstag ist ein gemütliches Beisammensein am „Vereinshüttal“ angesagt. Der Tabellenstand in der Abstiegsrunde I der Kreisklasse macht es möglich, dass sich der SVW schon mit Festivitäten beschäftigen kann. In solch einer komfortablen Position wäre die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien sicher auch gern. Doch die Mannschaft um Spielertrainer Bastian Mayr hat ein weitaus schwierigeres Saisonfinale vor sich – und das lag auch am Spielausgang in Wielenbach.

Die 0:2-Niederlage verbaute der Spielvereinigung die Chance, sich von der Konkurrenz, bestehend aus dem FSV Eching und dem SV Haspelmoor, entscheidend abzusetzen. Beide traten gestern im direkten Duell gegeneinander an; Haspelmoor bezwang Eching mit 5:2 und ist nun bis auf einen Punkt an die Schwabbrucker und Schwabsoiener herangerückt. Der SpVgg steht am kommenden Samstag also ein spannendes Saisonfinale bevor, soll der direkte Klassenerhalt erreicht werden. „Ich bin überzeugt, dass wir es packen“, sagte Trainer Mayr. Die Aufgabe ist allerdings keine leichte, denn es geht gegen den in der Tabelle führenden SV Prittriching. Immerhin: Direkt absteigen kann die SpVgg nach menschlichem Ermessen nicht mehr. Der direkte Vergleich gegen Schlusslicht Eching (1:0/1:2) ist ausgeglichen, aber im Torverhältnis ist die SpVgg um neun Treffer besser (-1/-10).

Schwabbruck/ S‘soien: Mangelhafte Chancenverwertung und späte Gegentore

Die Niederlage in Wielenbach fiel in die Kategorie „bitter“. Die beiden Gegentore kassierten die Gäste in der Nachspielzeit. Und das auch noch, nachdem kurz davor Florian Bauer im Anschluss an eine Ecke mit einem Kopfball an der Latte gescheitert war (85.). Für die Wielenbacher bedeutete der Schreckmoment offenbar eine Art Hallo-Wach-Effekt. Die Gastgeber, die davor schon einige gute Chancen gehabt hatten, ließen die Partie nicht ausklingen, sondern machten nochmals Tempo. Nach Pass von Maximilian Uhl stand Lino Missel frei vor Torwart Stefan Hofmann. Diesmal behielt der Keeper nicht, wie in mehreren Situationen davor, die Oberhand, sondern musste das 0:1 hinnehmen (90.+3). Im Gegenzug köpfte Bauer nochmals vorbei. Wielenbach musste eine Zehnminutenstrafe hinnehmen, störte sich daran aber nicht. Einen guten Spielzug über Missel schloss Pascal Beausencourt mit dem 2:0 ab. Danach war Schluss.

SpVgg-Trainer Mayr sah sein Team in diesem Duell als „gleichwertig“ an. Einmal mehr trat „ein großes Problem“ zutage: die mangelnde Verwertung der Torchancen. Allzu viele, das muss festgestellt werden, erspielten sich die Gäste gestern nicht. Aber die „drei, vier 80-prozentigen machen wir halt auch nicht rein“, wie es Mayr formulierte. Überhaupt schleppte sich die Partie bei schwül-warmem Wetter eher träge dahin. Trotz des unglücklichen Spielausgangs der Spielercoach zuversichtlich, dass seine Mannschaft nicht resignieren, sondern am Samstag zu Hause gegen den SV Prittriching „alles reinhauen“ werde.

Es wäre tatsächlich bitter, sollte die SpVgg noch in die Relegationsduelle gegen den Abstieg aus der Kreisklasse müssen. Zuletzt zeigte das Team nämlich gute Auftritte, blieb fünf Spiele in Folge unbesiegt und vier Partien ohne Gegentreffer und holte in dieser Phase elf Punkte. Allerdings ging das Team auch nur mit einem Bonuspunkt in die Abstiegsrunde. (Paul Hopp)