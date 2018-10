Bernbeuren dreht Rückstand gegen Burggen - Haberstock nervenstark

A-Klasse 8 kompakt

von Redaktion Schongau schließen

9. Spieltag in der A-Klasse 8: Dreimal lautete das Ergebnis der Partien 1:1. Altenstadt II musste sich beim Tabellenführer knapp geschlagen geben. Burggen verspielte gegen Bernbeuren eine 2:0-Führung.

SC Böbing - TSV Rott 1:1

Tore: 1:0 (4.) Schweiger, 1:1 (40.) Wandt, Schiedsrichter: Simon Krystkowiak, Zuschauer: 75

Das Duell der Tabellennachbarn Böbing und Rott endete mit 1:1-Unentschieden. Nach früher Führung des SCB durch den Toptorschützen der Liga, Markus Schweiger, glichen die Gäste noch vor der Halbzeit aus. Torschütze war Andreas Wandt.

SV Wessobrunn - TSV Altenstadt II 3:2

Tore: 1:0 (3.) Wild, 1:1 (10.) Tahtaci, 2:1 (25.) Tipold, 2:2 (64.) Haberstock, 3:2 (83./FE) Sterr, Schiedsrichter: Helmut Fabian, Zuschauer: 80

Gut dagegengehalten hatte der TSV Altenstadt II beim Spitzenreiter aus Wessobrunn. Am Ende reichte es aber doch nicht für einen Punkt. Mit 2:3 unterlag die Mannschaft von Klaus Traxel, die die letzten 30 Minuten in Unterzahl spielen musste. Ömer Tahtaci musste mit Gelb-Rot vom Feld.

TSV Schongau - TSV Steingaden 1:1

Tore: 0:1 (2.) T. Hindelang, 1:1 (5.) Dedic, Schiedsrichter: Memet Omput, Zuschauer: 60

Nicht zu spät durften sich die Zuschauer bei der Partie Schongau gegen Steingaden am Sportplatz einfinden. Denn beim 1:1 fielen beide Tore innerhalb der ersten fünf Minuten. Zunächst brachte Tobias Hindelang die Gäste in Front, kurz darauf glich Jasmin Dedic zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte vergaben die Gäste per Elfmeter noch die Chance auf den Sieg.

TSV Burggen - TSV Bernbeuren II 2:3

Tore: 1:0 (8.) Mat. Lory, 2:0 (15.) Ammersinn, 2:1 (57.) Lindauer, 2:2 (65.) Bittner, 2:3 (89./FE) Jäger, Schiedsrichter: Hermann Keil, Zuschauer: k.A.

Die zweite Halbzeit komplett verschlafen hat der TSV Burggen. Nach 2:0-Führung zur Halbzeit, musste sich Burggen gegen Bernbeuren II doch noch mit 2:3 geschlagen geben. Manuel Jäger erzielte in der 89. Minute per Elfmeter den Siegtreffer. Zuvor sah Markus Ammersinn in der 63. Minute Gelb-Rot. Burggen wartet somit seit fünf Spielen weiter auf den vierten Saisonsieg.

SV Hohenfurch - TSV Ingenried 1:1

Tore: 0:1 (89.) Kögel, 1:1 (90+5.) Grimm, Schiedsrichter: Ercan Sevik, Zuschauer: k.A.

Lange sah es nach einem torlosen Unentschieden aus. Am Ende trennten sich Hohenfurch und Ingenried zwar Unentschieden, allerdings mit 1:1. Nach dem 1:0-Treffer von Christoph Kögel in der 89. Minute, schienen die Gäste wie der sichere Sieger. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber noch einen Elfmeter zugesprochen, den Michael Grimm zum 1:1-Endstand verwandelte.

SV Reichling - FC Kaufering 3:1

Tore: 1:0 (6./ET) Lang, 2:0 (31.) Otto, 3:0 (56.) Otto, 3:1 Schubert, Schiedsrichter: Armin Böck, Zuschauer: 85

Völlig überraschend fuhr der SV Reichling beim Tabellendritten Kaufering den zweiten Saisonsieg ein. Mit 3:2 gewann der SVR sein Heimspiel, trotz rund 30-minütiger Unterzahl, nach Gelb-Roter Karte für Raphael Seelau.