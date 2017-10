TSV Peiting II: Alles, bloß kein Unentschieden

Beim kriselnden SV Unterdießen

SV Unterdießen gegen den TSV Peiting II: Die Bilanz zwischen diesen beiden Kreisklassen-Mannschaften ist ausgeglichen, auch wenn es die einzelnen Begegnungen nie waren. In den zurückliegenden sechs Vergleichen hat jedes Team drei Mal gewonnen, ein Unentschieden gab es in keiner Partie.

So auch am Sonntag um 14.15 Uhr in Unterdießen? Der bisherige Saisonverlauf spricht für den TSV Peiting um Spielertrainer Fabian Melzer: Nach sieben Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen liegt der TSV mit 22 Punkten stabil auf dem vierten Tabellenplatz – noch in Schlagdistanz zu Ligaprimus Bernbeuren (26 Punkte). Beim SVU zeigt derweil die Formkurve nach unten: In den vergangenen drei Partien konnte er keinen Sieg mehr einfahren, rutschte mit Tabellenplatz zwölf auf einen Abstiegs-Relegationsrang.

