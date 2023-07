Um Konkurrenzkampf zu fördern: TSV Peiting startet mit 40 Spielern in die Vorbereitung

Neuer Trainer mit neuen Ideen

Von Roland Halmel schließen

Seit vergangener Woche befindet sich der TSV Peiting in der Saison-Vorbereitung. Die erste und die zweite Mannschaft trainieren gemeinsam.

Peiting – Thomas Fischer, der das Zepter von Fabian Melzer als Chefcoach der ersten Mannschaft übernommen hat, brachte mit Mathias Stohr nicht nur einen neuen Co-Trainer mit. Fischer hatte auch einige neue Ideen im Gepäck. Eine davon ist, dass die in der Vergangenheit praktizierte Trennung zwischen erster und zweiter Garnitur in der Vorbereitung nicht mehr gilt.

„Die Spieler der Zweiten waren nicht so weit weg von der Ersten. Wenn man gemeinsam trainiert, fördert das den Zusammenhalt und es gibt mehr Konkurrenzkämpfe um die Positionen, was sich leistungssteigernd auswirkt“, nennt Fischer die Gründe für das gemeinsame Üben mit der Reserve, die ab dieser Spielzeit von Eduard Stober gecoacht wird. Zum Trainerteam gehören auch noch Alex Rohrmoser, Co-Trainer der Zweiten, sowie Torwarttrainer Andreas Böhm.

Angreifer Marius Klein wird Stammkeeper der Zweiten des TSV Peiting

Was das kickende Personal betrifft, hat sich beim TSV aufseiten der Zugänge ein bisschen was getan. Marius Klein kam vom TSV Schongau nach Peiting. Im Gegensatz zu seinem bisherigen Verein wird Klein bei den Peitingern aber nicht für das Toreschießen, sondern für das Toreverhindern zuständig sein. Klein ist als Stammkeeper der zweiten Garnitur eingeplant. Dazu bekommen die Nachwuchsspieler Julien Wiesner, der auf der Außenbahn spielt, sowie Mittelfeldmann Tim Enzmann ihre Chance, sich bei den Senioren zu beweisen.

Pascal Jocher und Matthias Wawrzyniak, die in der vergangenen Rückrunde berufsbedingt nicht zur Verfügung standen, sind wieder voll dabei. Fast ein Neuzugang ist zudem Andreas Huber, der Ende der vergangenen Saison nach Peiting zurückkehrte.

40 Spieler für beide Mannschaften des TSV Peiting

„Wir sind jetzt breiter aufgestellt“, so die Einschätzung von Fischer. Der TSV hat keine Abgänge zu verzeichnen und verfügt damit über rund 40 Spieler für die beiden Mannschaften. „Wir wollen kämpferischer auftreten“, hat sich Fischer auf die Fahnen geschrieben. Was das körperbetonte Spiel betrifft, waren seiner Ansicht in der vergangenen Saison nach die jeweiligen Gegner oftmals besser gewesen. Gleichzeitig erwartet er von seinem Team mannschaftliche Geschlossenheit, aber auch eine variable Spielweise. „Wir wollen wieder mehr das Publikum mitnehmen“, so Fischer.

Vier Testspiele sowie eine unbestimmte Anzahl an Pokaleinsätzen – los ging’s für den Kreisligisten am gestrigen Mittwoch bei A-Klassist Ingenried – hat er Zeit, dem Team diese Ideen zu vermitteln. Bis zum Saisonstart am 12. August beim Aufsteiger WSV Unterammergau hofft er, dass seine Mannschaft diese Vorgaben verinnerlicht hat, um in der attraktiven Kreisliga 2 mit Derbys en masse ordentlich mitmischen zu können. Weitere Gegner für die Peitinger in dieser Gruppe sind TSV Altenstadt, FC Wildsteig/Rottenbuch, SV Polling, TSV Peißenberg, MTV Dießen und SV Ohlstadt. (Roland Halmel)