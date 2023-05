Peiting fertigt Wildsteig/Rottenbuch im Landkreisderby ab

Von: Roland Halmel

Mit seinen drei Toren hatte Matthias Lotter (im blau-weißen Trikot) den Löwenanteil am deutlichen Heimsieg gegen Wildsteig/Rottenbuch. © halmel

Im Landkreisderby der Kreisliga Aufstiegsrunde B feierte der TSV Peiting einen deutlichen Heimsieg gegen Wildsteig/Rottenbuch.

Peiting – Gastspiele beim TSV Peiting gehören in dieser Saison nicht gerade zu den Lieblingsbeschäftigungen des FC Wildsteig/Rottenbuch. Nach der 1:4-Niederlage in der Hauptrunde im vergangenen Herbst ging auch der zweite Auftritt des FC beim Landkreisnachbarn richtig daneben. Die Peitinger setzten mit einem 4:0 (2:0)-Heimerfolg hingegen ihren Aufwärtstrend der vergangenen Woche fort, auch wenn es für Eingreifen in den Aufstiegskampf zu spät sein dürfte.

„Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung, wobei sogar das eine oder andere Tor mehr drin gewesen wäre“, zeigte sich TSV-Coach Fabian Melzer im ersten Spiel, nachdem er seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben hatte, zufrieden. „Wir waren meist einen Schritt zu weit weg vom Gegner, vor allem die zweite Hälfte war das gar nichts“, kommentierte FC-Trainer Fabian Lindauer den wenig erbaulichen Auftritt seiner Elf. „Man hat natürlich gemerkt, dass uns einige verletzte Spieler gefehlt haben“, gestand er seiner Mannschaft mildernde Umstände zu.

Diese gestaltete die erste Halbzeit über weite Strecken völlig offen, wobei dem Spiel zunächst jeglicher Schwung und das Feuer fehlte. „Wir knüpfen nahtlos an das letzte Derby in Rottenbuch an“, erinnerte sich Melzer nach einer halben Stunde mit Grausen an das blutleere 0:0 vor einem Monat. Bis zu diesem Zeitpunkt plätscherte auch diese Partie vor sich hin. Die Aktion von Peitings Matthias Lotter wurde wegen Handspiels abgepfiffen (19.). Auf der anderen Seite verfehlte Martin Hennebach mit einem Lupfer aus 30 Metern knapp das Tor (22.). Recht viel mehr tat sich aber nicht.

TSV Peiting: Doppelschlag vor der Pause stellt die Weichen

Erst kurz vor dem Wechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Klaus Uhlschmied hatte die FC-Führung auf dem Schlappen. Er scheiterte jedoch freistehend an TSV-Schlussmann Julian Floritz (38.). Im direkten Gegenzug machten es die Hausherren besser. Einen hohen Ball in den Strafraum legte Max Neufing auf Lotter ab, der humorlos ins kurze Eck zum 1:0 vollstreckte (39.). Gleich im Anschluss leisteten sich die Gäste in der Vorwärtsbewegung einen fatalen Ballverlust. Christoph Hertl bediente den frei stehenden Lotter – und schon stand es 2:0 (42.). „Wenn man Woche für Woche dran ist und die Chance zur Führung nicht nutzt, macht das was im Kopf“, erkannte FC-Coach Lindauer bei seinem Team ein mentales Problem.

Der Aufsteiger kam nach dem Wechsel überhaupt nicht mehr in die Spur. Die Peitinger durften nach Belieben schalten und walten. Sie erspielten sich so Großchancen am Fließband durch Christoph Enzmann (53.), Neufing, der Ball an die Latte köpfte, und Elias Heiß (jeweils 54.). Das 3:0 besorgte schließlich Roman Leitner, der eine Hereingabe von Hertl mit dem Knie ins eigene Tor beförderte (61.). Danach verhinderte FC-Keeper Johannes Greinwald, bester Spieler in Reihen der Gäste, bei einer Dreifachchance des TSV einen weiteren Gegentreffer (71.) genauso wie bei der Doppelmöglichkeit von Florian Wörle und Lotter (81.). Der Peitinger Torjäger durfte dann aber doch noch seinen Dreierpack bejubeln, als er auf Zuspiel von Hertl auf 4:0 stellte (84.). In der Schlussminute vereitelte Greinwald die letzte TSV-Gelegenheit durch Michael Boos. Peitings Keeper bekam indessen in der zweiten Hälfte überhaupt nichts mehr zu tun. „Für Julian freut es mich, dass er endlich mal zu Null gespielt hat“, so Melzer nach der ersten Partie seines Teams nach der Winterpause ohne Gegentor. (Roland Halmel)

Statistik

TSV Peiting 4

FC Wildsteig/Rottenbuch 0

Tore: 1:0 (39.) Lotter, 2:0 (42.) Lotter, 3:0 (61.) Leitner (Eigentor), 4:0 (84.) Lotter. Gelbe Karten: Peiting 2, Wildsteig/Rottenbuch 1. Schiedsrichter: Stefan Legelli. Zuschauer: 120.