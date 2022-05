Kreisliga 2: Peiting kämpft im Fernduell um Platz zwei

Von: Roland Halmel

Jubelnde Peitinger Spieler in der Kreisliga 2 - hier nach einem Tor im Spiel gegen den TSV Altenstadt. © Roland Halmel

Spannendes Saisonfinale für den TSV Peiting der Kreisliga 2: Das Team von Coach Fabian Melzer muss im gegen Penzing punkten, um Utting nicht noch vorbei zu lassen.

Peiting – Die Meisterschaft in der Kreisliga 2 ist entschieden. Der VSST Günzlhofen machte in der vergangenen Woche durch einen 3:0-Sieg gegen den SC Oberweikertshofen II den Titel und damit den Durchmarsch aus der Kreisklasse perfekt. Offen ist noch die Frage wer Zweiter wird. Die Entscheidung darüber wer in die Aufstiegsrelegation geht, fällt im Fernduell zwischen dem TSV Peiting und dem TSV Utting.

Die Peitinger haben als Zweiter mit zwei Punkten Vorsprung auf Utting die bessere Ausgangslage. Um ganz sicher zu gehen und nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein, sollte die Truppe von Trainer Fabian Melzer am letzten Spieltag am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den FC Penzing einen Sieg einfahren. Für die Gäste, die auf dem vierten Platz stehen, geht es um nichts mehr. „Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, werden wir erst nach dem Spiel wissen“, sagt Melzer.

Negative Bilanz gegen den FC Penzing in den letzten Partien

Mit Blick in die Vergangenheit rechnet er aber mit einem harten Stück Arbeit. „Gegen Penzing haben wir uns immer schwer getan“, sagt Melzer, nachdem sein Team die letzten vier Duelle gegen den FCP verloren hat. „Das und auch das ganze Drumherum versuchen wir, so gut es geht auszublenden“, erwartet Melzer, dass sich seine Mannen den Fokus auf ihr Spiel und ihre eigenen Stärken legen.

Wobei den Peitingern klar ist, dass ein Unentschieden gegen Penzing wohl zu wenig sein dürfte, um Platz zwei zu verteidigen. Sollten die Uttinger ihr letztes Spiel gegen Eichenau, für die es auch um nichts mehr geht, gewinnen, hätten sie bei einem Peitinger Remis die Nase vorne, da der direkte Vergleich für das Team vom Ammersee spricht.

An so ein Szenario will Melzer aber keinen Gedanken verschwenden. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, lautet seine Ansage. Personell kann er bis auf Max Heiß (verletzt) aus dem Vollen schöpfen.