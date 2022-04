Peiting: Sieg gegen Dietmannsried - Unhoch und Seichter treffen in der Schlussphase

Peitings Frauen gewinnen gegen Tabellennachbarn Dietmannsried. Die Tore fielen beide erst kurz vor Schluss. Die Reserve kommt nicht über ein Unentschieden hinaus.

Peiting – Bei den beiden Frauen-Mannschaften des TSV Peiting ist die Personalsituation angespannt, doch davon ließen sie sich am Heimspieltag nicht aus der Fassung bringen. Die Erste Mannschaft fuhr in der Bezirksliga Schwaben dank zweier Treffer in der Schlussphase einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Tabellennachbarn Dietmannsried/Untrasried ein. Damit rückten die TSV-Fußballerinnen vom fünften auf den dritten Platz vor. Peitings Zweite erreichte im Kreisliga-Duell gegen die SG Friesenried/Kaufbeuren II zumindest ein 1:1 (1:1).

Das Bezirksliga-Heimspiel der Peitinger Fußballerinnen begann mit Verspätung. Der eingeteilte Schiedsrichter war nicht erschienen. Bis ein Ersatz aufgetrieben war, verstrich einige Zeit. Die Gastgeberinnen starteten „hochkonzentriert in die Partie“, wie TSV-Sprecherin Theda Smith-Eberle berichtete. Zwar starteten die Dietmannsriederinnen einige gefährliche Vorstöße, doch Peitings Torhüterin Tamara Mayr und ihre Vorderleute ließen keinen Treffer zu. Je länger die Partie dauerte, umso größer wurde die Überlegenheit der Peitinger Frauen. Für ihre Anstrengungen wurden sie jedoch erst sehr spät belohnt. Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe Elisabeth Unhoch ihre Mannschaft in Führung brachte. Dann aber dauerte es nur weitere drei Minuten, ehe Kristin Seichter mit dem 2:0 für die Entscheidung zu Gunsten des TSV sorgte. „Eine ansprechende Leistung über 90 Minuten“, befand Smith-Eberle.