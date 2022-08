Trotz Drei-Tore-Führung - Peiting gibt Spiel gegen Unterdießen fast noch aus der Hand

Von: Roland Halmel

Teilen

Mehr Mühe als erwartet: Die Peitinger (in blauen Trikots, hier Christoph Eberle) mussten trotz deutlicher Führung phasenweise um den Sieg zittern. Foto: halmel © halmel

Fast wäre es noch schief gegangen. Gegen den SV Unterdießen gab der TSV Peiting zuhause nach 3:0-Halbzeitführung das Spiel fast noch aus der Hand.

Peiting – Eine gute erste Hälfte und eine gute Viertelstunde nach der Pause reichten dem TSV Peiting zum ersten Saisonsieg in der Kreisliga 4. Richtig zufrieden wirkte Trainer Fabian Melzer nach dem 4:2 (3:0)-Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Unterdießen aber nicht. „Wir haben zwei Tore hergeschenkt. Und wenn das mit den Gegentoren so weitergeht, wird es schwer“, grummelte Melzer, nachdem sein Team nach der Pause für eine halbe Stunde mehr oder weniger den Betrieb eingestellt hatte. „Das ist mir unerklärlich. Das war schläfrig, nur eine Zockerei und viel zu viele hohe Bälle“, ärgerte sich Melzer, dass seine Mannschaft es nach einer deutlichen Führung noch unnötig spannend machte.

„Die erste Hälfte war einseitig und von uns absolut dominant“, so Melzer, der an der Leistung seiner Schützlinge vor dieser unerklärlichen Schwächephase wenig auszusetzen hatte. Nach einer Ecke traf Nicola Haser aus dem Gewühl zum 1:0 (11.). Ein weiterer Eckball war der Ausgangspunkt für den zweiten Treffer der Hausherren. Mit einem Kopfball markierte Andreas Neumeier das 2:0 (25.). Zehn Minuten später brachte ein frühes Stören des Gegners die Peitinger in Ballbesitz. Den Distanzschuss von Haser wehrte Unterdießens Keeper zwar ab, Christoph Enzmann stand aber goldrichtig und staubte zum 3:0 ab (35.). Mit dem Halbzeitpfiff wäre fast noch das vierte Tor für die Peitinger gefallen. TSV-Nachwuchsmann Max Neufing kam freistehend zum Abschluss, er traf aber nur den Pfosten (45.+1).

Der zu Beginn der zweiten Hälfte einsetzende Regen spülte dann die Überlegenheit der Hausherren weg. Unterdießen durfte sich ohne große Bedrängnis durch die halbe TSV-Abwehr kombinieren, ehe Marcel Hausner zum 1:3 einschob (49.). Michael Boos (50.) und Neufing (52.) verpassten es im Anschluss, den Drei-Tore-Abstand wieder herzustellen. Danach plätscherte die Partie auf dem holprigen Spielfeld an der Münchener Straße ohne große Höhepunkte dahin. Lediglich Christoph Eberle, dessen Schuss nach einem Freistoß die Latte touchierte, sorgte für etwas Gefahr (67.). Im Gegenzug verpasste Nikolas Mayr den Anschlusstreffer für die Unterdießener nur knapp (69.). Den bereitete dann unfreiwillig der wenig beschäftigte TSV-Schlussmann Julian Floritz vor. Sein verunglückter Befreiungsschlag landete bei Sebastian Poppinger, der mit einem Schlenzer aus 20 Metern über den Umweg des Innenpfostens das 2:3 erzielte (82.). Erst danach wachten die Hausherren wieder auf. Eine Freistoßflanke von Daniel Slowiok köpfte Boos zum 4:2 ins kurze Eck (85.) – das war die Entscheidung. „Letztlich sind wir froh über die drei Punkte“, resümierte Melzer nach diesem letztlich mühevollen Arbeitssieg. (Roland Halmel)

Tore: 1:0 (11.) Haser, 2:0 (25.) Neumeier, 3:0 (35.) Enzmann, 3:1 (49.) Hausner, 3:2 (82.) Poppinger, 4:2 (85.) Boos. Gelbe Karten: Peiting 2, Unterdießen 2. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 120.