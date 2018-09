Peiting will Erfolgsserie gegen punktlosen TSV Landsberg II ausbauen

Pakleppa und Kechele kehren ins Team zurück

von Roland Halmel schließen

Vier Siege in fünf Spielen. Der Saisonstart beim TSV Peiting kann sich sehen lassen. Am Samstag (15 Uhr) stehen die Chancen recht gut, diese Erfolgsserie auszubauen, wenn der TSV Landsberg II in die Marktgemeinde kommt. Der Aufsteiger hat noch keinen Punkt auf dem Konto und hält damit die rote Laterne.

Im Nachholspiel unter der Woche gegen Oberalting kassierte die Landesliga-Reserve mit einer 1:4 Heimpleite einen weiteren Rückschlag. „Sie haben aber einige erfahrene Spieler im Team und stehen nach Meinung von Trainerkollegen zu Unrecht da hinten drin“, warnt Peitings Coach Martin Kindermann davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir müssen eine überzeugende Leistung bringen, dann bekommen wir Chancen.“

Die Offensive war in den ersten Spielen das Sorgenkind bei den Peitingern. Mit acht Toren gehört der Tabellenzweite nicht zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Wenig auszusetzen gab es bisher an der Abwehr, die Kindermann gegen die Landsberger allerdings umstellen muss, da sich Innenverteidiger und Kapitän Thomas Salzmann genauso wie Mittelfeldmann Max Streller in den Urlaub verabschiedet haben. Fehlen wird zudem der verletzte Elias Heiß. Dafür kehren Martin Pakleppa und Korbinian Kechele ins Team zurück. Die Krankheitswelle der letzten Woche ist zudem abgeklungen, so dass Kindermann guter Dinge ist, einen Dreier einfahren zu können.

Zum Spiel

TSV Peiting - TSV Landsberg II an diesem Samstag um 15 Uhr im Stadion Birkenried in Peiting.