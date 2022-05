TSV Peiting will „wieder in den Flow kommen“

Von: Roland Halmel

Nicola Haser (vorn, im roten Trikot) vom TSV Peiting im Kreisliga-Derby gegen den TSV Altenstadt. © Roland Halmel

Peitings Coach Fabian Melzer hofft, dass sein Team gegen Eichenau an die guten Leistungen der Vorwoche anknüpft - um in der Kreisliga 2 weiter vorn mitzumischen.

Peiting – Die drei sieglosen Partien in Folge im Laufe des April, durch die auch die Tabellenführung in der Kreisliga 2 verloren ging, hatten enorm am Selbstvertrauen des TSV Peiting genagt. In der vergangenen Woche meldete sich die Mannschaft von Trainer Fabian Melzer mit dem Erfolg in Mammendorf sowie dem Pokalsieg gegen den Bezirksligisten Unterpfaffenhofen aber eindrucksvoll zurück.

„Wir haben uns jetzt wieder stabilisiert. Ich hoffe, wir können das fortsetzen“, sagt Melzer vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen den FC Eichenau (15 Uhr). „Der FCE spielt eine ganz gute Rückrunde und in der Vergangenheit haben wir uns gegen sie durchaus schwer getan“, berichtet Melzer über den Gegner, der sich als Tabellensiebter im gesicherten Mittelfeld bewegt und ohne Druck auflaufen kann.

Das Hinspiel in Eichenau gewann Peiting deutlich

Das Hinspiel in Eichenau dominierten die Peitinger allerdings über weite Strecken deutlich, sodass sie am Ende mit 5:0 gewannen. Das ist für Melzer jedoch zweitrangig. „Wir wollen ein gutes Spiel zeigen und an die Leistung der Vorwoche anknüpfen“, lautet seine Ansage, die dann möglichst in einen Heimsieg münden soll. Den benötigen die Peitinger auch, um in den vier Spielen bis zum Saisonende vielleicht noch Spitzenreiter Günzlhofen, der fünf Punkte Vorsprung hat, ins Schwitzen zu bringen.

Gleichzeitig heißt es aber auch, Verfolger Utting, der vier Zähler hinter ihnen lauert, auf Distanz zu halten. „Wir wollen wieder in den Flow kommen“, so Melzer. Dabei hat er die Hinrunde im Hinterkopf, als sein Team von den ersten zwölf Partien nur zwei verlor und dadurch die Tabellenführung eroberte. Personell kann er bis auf Stefan Pakleppa (muskuläre Probleme) aus dem Vollen schöpfen. Einige Spieler waren unter der Woche erkältet, bis zum Anpfiff sollten sie aber wieder fit sein.