Durchmarsch in die Kreisliga? FC Wildsteig/Rottenbuch geht mit breiter Brust in die Relegation

Von: Christian Heinrich

Werden sie erneut jubeln? Die Spieler des FC Wildsteig/Rottenbuch können mit dem Aufstieg in die Kreisliga den größten Erfolg in der Geschichte der beiden Vereine schaffen. © rr

Es ist wohl selten eine Mannschaft mit so viel Selbstbewusstsein und so großer Gelassenheit in die Relegation gezogen wie der der FC Wildsteig/Rottenbuch.

Wildsteig/Rottenbuch – „Wir sind guter Dinge“, freut sich Robert Kanzler auf das erste von zwei Entscheidungsspielen am heutigen Mittwoch beim SC Maisach (18.30 Uhr). Der Trainer rechnet mit einer kleinen Völkerwanderung aus dem Pfaffenwinkel in den Landkreis Fürstenfeldbruck.

Ein Fan-Bus ist schon gechartert, die Jugend-Mannschaften sind mobilisiert. Damit die Kicker auch ausgeruht in das Hinspiel beim Tabellen-13. der Kreisliga 2 gehen, fahren sie bereits um 15 Uhr los. Die jeweiligen Arbeitgeber haben natürlich mitgespielt. Schließlich wissen alle im Ammertal, dass es sowohl für den FC Wildsteig als auch für den TSV Rottenbuch um den größten Erfolg in ihrer Vereinsgeschichte geht. Höher als in der Kreisklasse hat keiner von ihnen bisher gespielt.

Es ist ein kleines Märchen, das in den vergangenen Monaten rund um die beiden Klubs wahr geworden ist. Zum einen haben sich zwei Vereine so gut zusammengerauft, dass sie gemeinsam viel stärker sind als sie es allein gewesen wären. Und zum anderen trat der Fußballclub Wildsteig/Rottenbuch ja erst vor einem Jahr den Weg in die Kreisklasse an, die er jetzt schon wieder hinter sich lassen kann. „An einem guten Tag können wir auch in Maisach gewinnen“, ist Kanzler davon überzeugt, dass sich sein Team bereits in der ersten Runde des gemeinsamen Schlagabtausches einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann.

Anders als beim selbstbewussten Außenseiter lief beim Kreisligisten so manches in den vergangenen Wochen schief. Auch das letzte Saisonspiel am vergangenen Sonntag gegen die U21 des SC Oberweikertshofen änderte an diesem Eindruck nichts. Maisach verlor mit 1:4. Was für die Mannschaft spricht, ist allein ihre Erfahrung. In besseren Zeiten gehörte der Sportclub zum Inventar der Bezirksliga Süd.

Solche Qualitäten können die Kicker von Robert Kanzler nicht bieten. Über die Kreisklasse kam noch keiner von ihnen hinaus. Und auch unter der Rubrik „Relegation“ haben so gut wie alle von ihnen eine Leerstelle in ihrer Vita stehen. Aber das muss kein Nachteil sein für die Mannschaft, die sich schon seit zwei Wochen auf ihre Mission vorbereitet. „Ich gehe davon aus, dass wir einen vernünftigen Fußball auf den Platz kriegen“, rechnet der Trainer damit, dass seine Kicker das abrufen, was sie bereits über die ganze Saison hinweg ausgezeichnet hat: viele Tore schießen und möglichst keine kassieren. 18 Spieler hat der Coach für die heutige Herausforderung in Maisach eingeplant, obwohl der Kader noch mehr hergibt. Alle anderen, die nicht dabei sind, werden trotzdem alles geben, um das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Fußballclubs zu schreiben. Schließlich muss nicht nur gut gekämpft und gespielt, sondern auch gut angefeuert werden. (Christian Heinrich)