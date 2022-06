Vorfreude auf das Muskelspiel: Bernbeuren will „zeigen, wer hier die Kreisliga-Mannschaft ist“

Von: Christian Heinrich

Diesmal soll nicht der Gegner jubeln: Die Bernbeurener (in weißen Trikots, hier in der Partie gegen Peiting) gehen zuversichtlich in die Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt. © rh

Der TSV Bernbeuren rüstet sich. Seit die Termine offiziell feststehen, sind die Vorbereitungen auf das Hinspiel in der Kreisliga-Relegation gegen den SC Weßling in vollem Gange.

Bernbeuren – Ein Heer von Helfern soll dazu beitragen, dass die Hundertschaften von Zuschauern, die am Mittwochabend (18.30 Uhr) im Stadion am Auerberg erwartet werden, eine Partie erleben, von der sie noch ihren Enkelkindern erzählen werden.

„Das sind die Spiele, für die es sich auszahlt“, freut sich Michael Boos auf die Auseinandersetzung mit dem Vize-Meister aus der Kreisklasse 1. Selbst für das Rückspiel am Pfingstsamstag in Weßling (16 Uhr) kann der Trainer schon den ersten ausgebuchten Bus vermelden.

Die Euphorie, die innerhalb von kürzester Zeit rund um den TSV aufflammte, spricht für den Kreisliga-Standort Bernbeuren. Als die Mannschaft vor sechs Jahren den Aufstieg aus der Kreisklasse schaffte, war Boos in der Relegation gegen den SV Fuchstal als junger Spieler selbst mit dabei. Nun gehört er zu den erfahrenen Akteuren im Team, die die jungen Spieler leiten müssen. „Wir versuchen, den Jungs vor allem Vorfreude zu vermitteln“, schildert er den Schwerpunkt seiner pädagogischen Arbeit. Nicht Druck aufbauen lautet das Motto, sondern die Lust auf eine Partie, die so schnell nicht wiederkommen wird.

Natürlich geht es im Duell zwischen dem Platzhirsch aus der Kreisliga und seinem Herausforderer auch um Psychologie. Aber hier hat der TSV am vergangenen Sonntag in Moorenweis einigen Boden gut gemacht. Der erste Sieg nach der Winterpause verschaffte der Mannschaft die Bestätigung, dass sie Spiele noch gewinnen kann. „Das war super für unser Selbstbewusstsein“, stellte Boos klar. „Wir können selber Chancen kreieren und Tore schießen.“ Das kann aber auch der Gegner, der in der abgelaufenen Runde 101 Mal ins Schwarze traf und die beste Bilanz von allen oberbayerischen Tabellenzweiten der Kreisklassen aufstellte. „Die gehen mit dem Selbstbewusstsein von über 100 Toren ins Spiel“, weiß der Trainer um die Stärken des Kontrahenten.

Dass mit Manuel Jäger, der sich in Moorenweis einen Muskelfaserriss zugezogen hat, ein wichtiger Angreifer ausfällt, nimmt der Übungsleiter inzwischen mit absoluter Gelassenheit zur Kenntnis. Kaum eine Mannschaft im Kreis Zugspitze hat mehr erkrankte oder verletzte Spieler zu beklagen gehabt wie der TSV. Sieht man einmal vom SC Weßling ab, der nicht nur sein Sturmduo Marius Sturm und Patrick Feicht einbüßte, sondern auch noch Jan Robert Stefaniak, der notgedrungen vom Verteidiger zum Angreifer umgerüstet wurde. „Wir bringen elf Mann auf den Platz und die werden auch durchspielen“, kündigt Boos an. Schließlich geht es in diesem Duell vor allem darum, Haltung zu bewahren. „Wir versuchen denen zu zeigen, wer hier die Kreisliga-Mannschaft ist“, verspricht der Trainer, dass sein Team die Muskeln spielen lässt.

Und wenn es nichts mit dem Klassenerhalt gegen Weßling werden sollte, gibt es immer noch einen Strohhalm für den Unterlegenen. Der trifft dann im Spiel um das letzte freie Ticket für die Kreisliga auf den Verlierer der Auseinandersetzung zwischen dem SC Maisach und dem FC Wildsteig/Rottenbuch. Und spätestens da sollte es sich auszahlen, dass Bernbeuren nicht nur elf Freunde auf dem Platz hat, sondern auch Heerscharen von Fans an der Seitenlinie. (Christian Heinrich)