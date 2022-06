„Hatten wir uns nicht zu träumen gewagt“: Wildsteig/Rottenbuch überrollt Maisach

Von: Roland Halmel

Teilen

Geschafft: Die Spieler des FC Wildsteig/Rottenbuch haben den Sprung in die Kreisliga geschafft. Für das Team des scheidenden Trainers Robert Kanzler war es der zweite Aufstieg in Folge. © Halmel

Der Durchmarsch ist gelungen. Für den FC Wildsteig/Rottenbuch war die Kreisklasse nur eine Durchgangsstation.

Wildsteig/Rottenbuch – Die Mannschaft von Trainer Robert Kanzler setzte sich in den zwei Relegationsspielen gegen den SC Maisach zweimal deutlich durch. Vor 450 Fans machte der FC, der die Auswärtspartie am vergangenen Mittwoch bereits mit 4:1 für sich entschieden hatte, durch einen souveränen 5:1 (2:1)-Heimerfolg den Sprung in die Kreisliga perfekt.

„Dass es zweimal so deutlich wird, hätten wir uns nicht zu träumen gewagt“, sagte der strahlende Kanzler nach seinem letzten Einsatz für den FC an der Seitenlinie. Der 35-Jährige, der das Kunststück schaffte, nach der Übernahme des Trainerjobs bei Wildsteig/Rottenbuch zweimal in Folge aufzusteigen, wird eine Pause einlegen und danach bei seinem Heimatverein TSV Altenstadt in die Nachwuchsarbeit einsteigen. „Es freut mich enorm für die Jungs, denn sie haben in den letzten Jahren enorm viel investiert und sich verbessert“, bilanzierte Kanzler. „Wir sind cleverer geworden und lassen uns jetzt auch nicht mehr aus der Ruhe bringen“, nannte Kanzler die große Stärke, die der FC auch im zweiten Spiel gegen Maisach auf eigenem Platz vor großer Kulisse unter Beweis stellte.

Spieler des Tages: Max Berchtold erzielte gegen Maisach drei Treffer. © Halmel

FC Wildsteig/Rottenbuch: Von der A-Klasse über die Kreisklasse in die Kreisliga

Die Hausherren knüpften nahtlos an die gute Leistung im Hinspiel an und setzten den Kreisligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sofort unter Druck. Das zahlte sich umgehend aus. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite landete der Ball bei Max Berchtold, der mutterseelenallein vor dem Maisacher Kasten zum 1:0 einschob (4.). Unmittelbar darauf hatten die Hausherren Glück, als nach der Attacke von FC-Keeper Johannes Greinwald gegen den durchgebrochenen Mica Oppmann die Pfeife des Unparteiischen stumm blieb (6.). „Da hatten wir Glück, da hätte man Elfmeter geben können“, räumte Kanzler ein. Keine Diskussion gab es im Anschluss beim Abseitspfiff, der den Maisacher Ausgleich verhinderte (7.). Mitten in die Drangphase der Gäste schlug der FC erneut zu. Ein Abschlag von Greinwald und eine Verlängerung brachte Roman Trainer in Ballbesitz – und der zimmerte das Spielgerät humorlos zum 2:0 in den Winkel (13.).

Damit war schon nach einer knappen Viertelstunde klar, dass die Aufstiegsfeier steigen konnte, da die Maisacher jetzt noch sieben Tore erzielen mussten, um den Klassenerhalt noch in dieser Runde zu schaffen. Der Schwung der Gäste, die auch nur mit kleiner Unterstützung von 20 Fans nach Rottenbuch gekommen waren und die gegen die Hundertschaft der lautstarken FC-Kolonie keine Chance hatte, ließ dann auch merklich nach. Die Hausherren versuchten indessen, nachzulegen. Trainers -Schuss lenkte der SCM-Keeper an die Latte (25.), und bei der nächsten Riesenchance von Trainer klärte ein Gästeverteidiger auf der Linie (37.). Auf der anderen Seite flog FC-Keeper Greinwald an einer gefährlichen Flanke vorbei (33.) , aber auch der Ball am Gehäuse. Wildsteig/Rottenbuch, das sich sehr lauffreudig präsentierte und in den Zweikämpfen extrem robust auftrat, verzeichnete vor der Pause durch einen Heber von Roman Hindelang eine weitere gute Gelegenheit (41.). Unmittelbar vor dem Gang in die Kabine kamen die Gäste nach einer Freistoßflanke, bei der Nico Riedl seine überlegene Körpergröße ausspielte, per Kopfball zum Anschlusstreffer (44.).

Der FC Wildsteig/Rottenbuch ließ gegen den SC Maisach keine Zweifel aufkommen

Diese Scharte wetzte Berchtold nach dem Wechsel mit einem Solo und dem 3:1 (48.) sofort wieder aus. Der kurz davor eingewechselte Klaus Uhlschmied verpasste danach das vierte Tor (54.) und auf der Gegenseite ließen die Maisacher eine Möglichkeit zum Anschlusstreffer aus (56.) . In der Folge plätscherte die Partie nur noch dahin. Beide Teams wechselten fleißig aus. Mit einem Doppelpack von Kilian Geiger (69.) und Berchtold (73.) schraubten die Hausherren die Führung schließlich noch auf 5:1 hoch.

Die letzte Möglichkeit des Spiels hatte Roman Trainer (82.), ehe es emotional wurde. 20 Minuten nach seiner Einwechslung wurde Christian Engelniederhammer wieder ausgewechselt. Damit wurde dem Routinier in seinem letzten Spiel ein würdiger Abschied gewährt. Mit „Danke Chris“-Rufen von den Fans wurde er vom Feld geleitet, wo ihn seine Mitspieler mit einem Spalier empfingen. Kurz danach war Schluss – und die Aufstiegsfeier des FC konnte beginnen. (Roland Halmel)

FC Wildsteig/Rottenbuch - SC Maisach 5:1

FC Wildsteig/Rottenbuch: Greinwald – Leitner, Strauß, F. Hindelang, Maximilian Berchtold, R. Hindelang, Zeller, Trainer, Maier, Niggl, Schaffer/eingewechselt: Uhlschmied, Geiger, Engelniederhammer, Biedermann, Markus Berchtold

Tore: 1:0 (4.) Maximilian Berchtold, 2:0 (13.) Trainer, 2:1 (44.) Riedl. 3:1 (48.) Maximilian Berchtold, 4:1 (69.) Geiger, 5:1 (73.) Maximilian Berchtold. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 1, Maisach 2. Schiedsrichter: Christian Pittner (SG Hausham). Zuschauer: 426.