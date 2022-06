Spielabbruch in Schongau - Neuer Versuch am Pfingstmontag

Von: Paul Hopp

Blicke zum Himmel und auf die Wetter-App: das Schiedsrichtergespann machte sich die Entscheidung nicht einfach. Nach über einer Stunde Warten kam es dann zum endgültigen Abbruch. © www.holger-wieland.de

Das Relegationsduell des TSV Schongau gegen den SV Igling musste abgebrochen werden. Grund war ein heftiges Gewitter. Die Partie wird am Pfingstmontag erneut gespielt.

Schongau - Weit mehr als eine Stunde wartete das Schiedsrichtergespann, dann fiel die Entscheidung: Die Relegationspartie zwischen dem TSV Schongau und dem SV Igling kann nicht wieder angepfiffen werden. In der 60. Minute war das Spiel wegen eines Gewitters unterbrochen worden.

Das Duell, bei dem es für die Schongauer um den Aufstieg in die Kreisklasse geht, wird nun am Pfingstmontag erneut ausgetragen. Anpfiff ist um 13 Uhr. Darauf haben sich die Teams zusammen mit den BFV-Verantwortlichen geeinigt. Das Spiel wird komplett neu angepfiffen.

Spielabbruch in der 60. Minute wegen Gewitter

Als Schiedsrichter Lukas Rehekampff die Mannschaften wegen des Gewitters in die Kabinen beorderte, stand es 1:1. Die Schongauer waren durch ein Eigentor der Gäste mit 1:0 in Führung gegangen. Almadhi Alissa hatte nach einer Flanke von Markus Schleich eine Direktabnahme gewagt, Iglings Florian Kranawetvogel fälschte den Ball unglücklich zum 1:0 für die Gastgeber ab (41.).

Dickes Ding vor der Pause: Einen Freistoß von Schongaus Jasmin Dedic lenkt Iglings Keeper an die Latte und verhindert so ein Gegentor. © www.holger-wieland.de

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam Igling durch einen von Kapitän Maximilian Götzfried verwandelten Foulelfmeter zum 1:1. Zuvor hatte Schongaus Daniel Böhm Gäste-Spieler Kranawetvogel gefoult. Noch in der ersten Hälfte scheiterte Schongaus Jasmin Dedic mit einem Freistoß knapp - Iglings Keeper Maxi Demleitner lenkte den Ball an die Latte.

Nach der Pause zeigte Schongau die etwas besseren Ansätze als der Gegner, bis zur witterungsbedingten Unterbrechung tat sich jedoch nicht viel. Insgesamt bewegte sich das Duell auf mäßigem spielerischen Niveau. Die rund 430 Zuschauer sahen viele Zweikämpfe, Unterbrechungen und Spielzüge, die im Sande verliefen.

Wäre die Partie mit einem 1:1 zu Ende gegangen, dann hätten die Schongauer den Aufstieg bejubeln dürfen. Denn das Hinspiel am Donnerstag hatte der A-Klassist in Igling mit 1:0 gewonnen. Torschütze war Daniel Holzmann, der am Sonntag im zweiten Duell schon nach wenigen Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich ohne Gegnereinwirkung zugezogen hatte, ausgewechselt werden musste.