Gegen Relegations-Routinier SV Igling - TSV Schongau peilt Kreisklassenaufstieg an

Teilen

Clemens Riedl, Fußballer des TSV Schongau bei einem Volleyschuss. © www.holger-wieland.de

Nach dem Sieg in Runde eins stehen die Chancen für die Kicker des TSV Schongau günstig. Gegen Igling soll der Schritt Richtung Kreisklasse gegangen werden.

Schongau – Zu Hause sind die Fußballer des TSV Schongau eine Macht. In der vergangenen Spielzeit ging dort reell nur eine Partie verloren (0:2 gegen Wildsteig/Rottenbuch II). Die zweite Niederlage, die in der Statistik steht, kam am grünen Tisch zustande: Aus einem 2:0 gegen Reichling wurde wegen des kurzzeitigen Einsatzes eines nicht spielberechtigten Jugendspielers ein 0:2. Alles egal jetzt – am Sonntag (14 Uhr) wollen die Schongauer jedenfalls ihre Heimstärke nutzen und die Rückkehr in die Kreisklasse perfekt machen, aus der sie 2018 abgestiegen waren.

Nach dem 1:0 im ersten Relegationsspiel gegen den SV Igling stehen die Chancen günstig. Doch die Partie beim Kreisklassisten hat, auch wenn der Erfolg verdient war, Kräfte gekostet. „Es geht jetzt auch darum, gut zu regenerieren“, sagte TSV-Trainer Peter Mahl unmittelbar nach dem Schlusspfiff am Donnerstag. Die Mannschaft, blickte Mahl voraus, werde zu Hause in etwas anderer Formation auflaufen.

Der SV Igling hat von 2016 bis 2019 viermal in Folge in der Relegation gespielt. Nach zwei Triumphen (2016, 2017), welche die Mannschaft bis in die Kreisliga führten, folgten zwei Niederlagen. 2018 folgte gegen den TSV Landsberg II der Abstieg aus der Kreisliga 2. 2019 verpasste Igling gegen den FC Eichenau den Aufstieg aus der Kreisklasse 4. (ph)