A-Klasse 8: Das Fußballwunder für Wildsteig/Rottenbuch II und Denklingen II bleibt aus

Von: Paul Hopp

Das ewige Duell zwischen Stürmer und Torwart: Die Szene zeigt FC-Keeper Kevin Dochnahl (l.) und VfL-Spieler Markus Schleich – es fiel kein Treffer. © Holger Wieland

Die Partie hatte einiges an Spannungspotenzial, doch letztlich half das 2:2 zwischen dem FC Wildsteig/Rottenbuch II und dem VfL Denklingen II keinem der Kontrahenten.

Rottenbuch – Das „Wunder von Rottenbuch“ in der A-Klasse 8 – es ist ausgeblieben. Der gastgebende FC Wildsteig/Rottenbuch II schaffte es nicht mehr, im Fernduell mit dem TSV Schongau den zweiten Platz zu erobern und damit in die Aufstiegsrelegation einzuziehen. Und der angereisten Mannschaft des VfL Denklingen II blieb es verwehrt, doch noch den Abstiegsplatz zu verlassen. Die Reaktionen nach dem Schlusspfiff im gestrigen direkten Duell waren entsprechend – die Spieler beider Teams quittierten den letztlich bedeutungslosen 2:2 (2:2)-Endstand mit enttäuschten Mienen.

Die Trainer analysierten das Ganze mit weitaus wohlwollenderen Gesichtsausdrücken. Klar, es bestand sowohl für den FC als auch den VfL noch eine Chance. Allerdings, und das war den Coaches bewusst, hätte es in beiden Fällen schon sehr, sehr günstiger Ergebnisse auf den Plätzen des TSV Schongau (2:0-Sieger gegen Bernbeuren II) und des TSV Altenstadt II (2:1-Sieger über den TSV Steingaden) bedurft. Die nötigen Resultate blieben aus. Eine undankbare Rolle im Abstiegskampf hatte der SV Reichling inne, der als spielfreies Team bangen musste. Am Ende des Tages stand fest: Der SVR bleibt – wie Altenstadt II – in der Liga.

Trainer beider Teams letztlich zufrieden

Denklingens Interimscoach Michael Bissle war mit dem Auftritt am Sonntag „sehr zufrieden“. Die Spieler „arbeiten sich auf bis zur letzten Minute“. Nach nur einer Saison muss die Reserve des Bezirksligisten wieder in die B-Klasse. Die Mannschaft sei keine, „die an so etwas zerbricht“, sagte Bissle. Eine schnelle Rückkehr in die A-Klasse ist angepeilt, „denn da gehört das Team hin“. Der Abstieg wurde zwar gestern besiegelt, zum Verhängnis wurde den Denklingern letztlich eine lange Durststrecke, die nach dem 19. September (2:0 über Bernbeuren II) begann und neun, oft sehr knappe Niederlagen beinhaltete. Erschwerend für den Aufsteiger kam während der Saison hinzu, dass Spieler, die in der Bezirksliga aushelfen mussten, danach bis zu zwei Wochen fürs A-Klassenteam gesperrt waren. Er wolle dies nicht als Entschuldigung gelten lassen, betonte Bissle: Andere Klubs in dieser Konstellation „haben das Problem auch“.

Das Trainerteam des FC hatte derweil „nicht mehr wirklich“ gerechnet, Zweiter zu werden, sagte Fabian Lindauer. Die Aufstiegsrelegation wäre fürs Team womöglich „einen Schritt zu früh gekommen“, so Robert Speer. Beide verwiesen auf die vergangene Saison: Da kämpfte der FC in der A-Klasse 7 gegen den Abstieg. Dass nun der dritte Platz heraussprang, „ist super“, so Lindauer. „Wir sind definitiv zufrieden.“

Vier Tore in der ersten Hälfte

Priorität für die Trainer sei gewesen, „die jungen Leute weiterzuentwickeln“, so Lindauer. Weg vom Ball-nach-vorne-schlagen-Fußball hin zu einem spielerischen Ansatz sollte es gehen. Das sei gelungen. Das Team habe sich „von Anfang bis zum Schluss gesteigert“, sagte Lindauer. Er beobachtete dabei Folgendes: Während in der Vorrunde die Gegner siegesgewiss der FC-Reserve gegenüber traten, hätten sie sich „in der Rückrunde gegen uns bloß hinten reingestellt“. Die Erwartungen des Trainergespanns „sind alle übertroffen worden“, sagte Speer.

Der letzte Saisonauftritt bot nochmals ordentlichen A-Klassen-Fußball. Beide Mannschaften „wollten spielen“, sagte FC-Trainer Speer. Die Zuschauer sahen viel Kampf im Mittelfeld, aber auch Phasen, in denen in den Strafräumen einiges passierte. Die ersten Großchancen hatte Denklingen: Andreas Schiessl war zweimal mit dem Kopf zur Stelle. Einmal rettete FC-Keeper Kevin Dochnahl glänzend (11.), danach ging der Ball knapp vorbei (15.). Als die Gäste unsortiert waren, nutzte Michael Speer die Gelegenheit zum 1:0 (24.). Danach war Denklingen am Zug: Andreas Schleich traf zum 1:1 (29.), Schiessl zum 2:1 (31.). Beide Male hatte der VfL mit energischem Einsatz den Ball erobert. Ein Freistoß brachte den Ausgleich: Tobias Schweiger traf aus rund 25 Metern an die Latte, den Abpraller verwertete Joachim Speer zum 2:2 (37.).

In der zweiten Hälfte hatte Denklingen bei schnellen Gegenzügen gute Chancen; Markus Schleich (62., 65., 86.) und Magnus Ahmon (73.) scheiterten knapp. Der FC war durch Schüsse von Stephan Fendt (52.) und Markus Berchtold (64.) gefährlich. Denklingens Florian Hauber sah nach einem harten, aber keineswegs bösartigen Einsteigen gegen FC-Torwart Dochnahl die rote Karte (85.).

Statistik: Tore: 1:0 (24.) M. Speer, 1:1 (29.) A. Schleich, 1:2 (31.) Schiessl, 2:2 (37.) J. Speer. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 3, Denklingen 3. Rote Karte: Denklingen: Hauber (85., grobes Foulspiel). Schiedsrichter: Fridolin Angerer (SC Böbing). Zuschauer: 100.