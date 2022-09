Saisonauftakt verpatzt - TSV Peiting unterliegt dem FC Augsburg zum Bezirksliga-Start

Von: Paul Hopp

Teilen

In den Startlöchern: Die Frauen des TSV Peiting (in roten Trikots) kämpfen wieder in der Bezirksliga um Punkte © halmel

Den Frauen des TSV Peiting ist der Start in die Bezirksliga misslungen. Gegen den FC Augsburg mussten sich die Peitingerinnen mit 0:4 geschlagen geben.

Peiting – Wer weiß, wie dieser Saisonauftakt verlaufen wäre, hätte Vroni Stoll nach nur wenigen Minuten mit ihrem satten Schuss ins Tor statt an die Latte getroffen? So verpassten die Fußballerinnen des TSV Peiting im ersten Spiel der Bezirksliga Schwaben Süd einen Führungstreffer. Am Ende stand eine 0:4 (0:2)-Niederlage beim FC Augsburg zu Buche. Obendrein verzeichneten die Gäste nach dem Abpfiff mehrere angeschlagene Spielerinnen.

Gleichwohl lässt sich das Team von Trainer Franz Fischer von diesem missglückten Start „nicht aus der Spur bringen“, wie Vereinssprecherin Theda Smith-Eberle betont. Am kommenden Sonntag, 18. September, geht es zu Hause gegen den TSV Sonthofen (13 Uhr). Die Allgäuerinnen waren am ersten Wochenende spielfrei.

Nach Augsburg reiste die erste Garnitur des TSV noch nicht mit komplettem Kader. Der Start verlief dennoch verheißungsvoll. Peiting agierte auf Augenhöhe und hatte – neben der Möglichkeit von Stoll – zwei gute Offensivaktionen. Die Augsburgerinnen nutzten mit etwas Glück ihre erste Chance zur Führung: Ein laut Smith-Eberle klares Handspiel einer FC-Spielerin wurde nicht geahndet, führte aber zu einer FC-Ecke. Diese nutzten die Gastgeberinnen zum 1:0 (5.). Im Anschluss an einen langen Ball aus dem Mittelfeld erhöhte der FC auf 2:0 (18.).

Die Gäste erspielten sich mehrere gute Chancen, ein Torerfolg blieb ihnen versagt. Stattdessen ereilte Peiting das Verletzungspech. Kurz vor der Halbzeit musste Lena Höfler vom Platz. In der zweiten Hälfte schieden auch noch Maresa Kalischko und Neuzugang Vanessa Mulzer verletzt aus. Bei den Peitingerinnen schwanden in der Schlussphase die Kräfte. Durch Tore in der 73. und 80. Minute erhöhte Augsburg auf 3:0 und 4:0. Der letzte Treffer fiel laut dem TSV nach einer klaren Abseitsposition. Das Ergebnis fiel angesichts des Spielverlaufs „in der Summe definitiv zu hoch“ aus, so Smith-Eberle. Ein Lichtblick: Lisa Amberg war nach langer Verletzungspause wieder mit an Bord. (ph)