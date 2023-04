Trotz früher Führung: TSV Peiting muss sich beim SC Maisach mit einem Unentschieden abfinden

Nach dem Auftaktsieg ein Unentschieden: Die Fußballer des TSV Peiting (in Rot, am Ball Jonas Zurl, rechts Christoph Hertl) trennten sich auswärts vom SC Maisach mit 1:1. Foto: Dieter Metzler

Gekloppe bleibt ohne Sieger

Von Christian Heinrich schließen

Diesen Sonntag wird Melzer schnell aus seinen Erinnerungen streichen. „Es war letztlich sehr enttäuschend“, wertete der TSV-Peiting-Trainer das Spiel in Maisach.

Peiting – Das 1:1 (1:0) brachte seine Mannschaft in der Meisterrunde der Kreisliga nicht wirklich weiter. Aber es unterstrich, mit welch’ harten Bandagen um das Recht auf den Aufstieg in die Bezirksliga gekämpft wird.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger – insgesamt zehn gelbe Karten musste der Schiedsrichter verteilen

Sie hätte sich auch auf den zweiten Platz pirschen können, wenn das Treiben auf dem immer tiefer werdenden Geläuf nicht immer Besorgnis erregendere Formen angenommen hätte. In der zweiten Halbzeit wähnte sich Melzer sogar bei einer anderen Sportart, so rau ging es auf dem vom Regen durchtränkten Rasen zu. „Das war mehr ein Ringkampf als ein Fußballspiel“, bemerkte der Coach.

Schiedsrichter Jan Nagel hatte alle Hände voll zu tun, den Eifer der Akteure in halbwegs faire Bahnen zu lenken. Insgesamt verteilte er zehn gelbe Karten, von denen sich die Maisacher mit sieben den Löwenanteil sicherten. Die einzige Ampelkarte holte sich der Peitinger Nicola Haser nach wiederholtem Foulspiel ab (90.+1).

Trotz Überlegenheit gelang Peiting kein Treffer – Maisach bringt den TSV per Eigentor in Führung

Dass der Fußball ausgerechnet am Palmsonntag unschöne Züge annahm und für Melzer zum „rechten Gekloppe“ ausartete, war neben der Witterung auch dem Spielverlauf geschuldet. Peiting war klar das überlegene Team, schaffte es aber nicht, für seine Dominanz den entsprechenden Gegenwert zu erhalten.

Nur ein einziger Treffer gelang dem TSV, und den erzielte er nicht einmal selbst. Nach einer knappen halben Stunde wuchtete Maisachs Josef Hartmann eine Flanke von Elias Heiß in die eigenen Maschen. So viel Konsequenz hätte sich Melzer auch von Michael Boos, Florian Wörle und Christoph Hertl gewünscht, die jeweils frei vor dem gegnerischen Keeper auftauchten, aber ihre Chancen großzügig ausließen. „Wir müssen mit höherer Führung in die Halbzeit gehen“, stellte Melzer klar.

Zwölf Minuten vor Schlusspfiff gelingt dem SC Maisach dann doch noch der Ausgleich

Das knappe Resultat hielt bei den Gastgebern die Hoffnung aufrecht, wenn schon nicht mit spielerischen Mitteln, dann wenigstens mit Kampf zum Erfolg zu kommen. Zwölf Minuten vor dem Ende schaufelten die Maisacher mal wieder den Ball in den Peitinger Strafraum.

Obwohl die Gäste zum wiederholten Male klärten und dabei vom Gegner zum wiederholten Mal unfair angegangen wurden, zappelte die Kugel dann doch noch im Netz. Es war nicht einmal ein strammer Schuss, sondern eher ein Kullerball, den Robin Ecker zum 1:1 versenkte. (Christian Heinrich)

Statistik

SC Maisach 1 TSV Peiting 1

Tore: 0:1 (20.) Hartmann (Eigentor), 1:1 (76.) Ecker. Gelbe Karten: Maisach 7, Peiting 3.Zeitstrafe: Peiting: Haser (67.). Gelb-rote Karte: Peiting: Haser (90.+1). Schiedsrichter: Jan Nagel. Zuschauer: 80.