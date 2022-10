Schmid bringt die Wende: Peiting II gewinnt das Derby gegen Bernbeuren.

Von: Roland Halmel

Routinier mit Zug zum Tor: Tim Schmid (in rot, links) hilft bei der Reserve des TSV Peiting aus. Gegen Bernbeuren (in weiß) gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Foto: Halmel © Halmel

Die Reservemannschaft des TSV Peiting gewinnt nach Rückstand noch 3:1 gegen den TSV Bernbeuren.

Peiting – Ein paar Routiniers im Team sind nie verkehrt. Das zeigte das Kreisklassen-Derby zwischen dem TSV Peiting 2 und dem TSV Bernbeuren. Angetrieben von Fabian Melzer, Tim Schmid und Stefan Pakleppa, die zusammen über 100 Jahre alt sind, machte die gastgebende Kreisliga-Reserve aus einem 0:1-Rückstand beim Seitenwechsel noch einen 3:1-Sieg.

Stürmerfuchs Schmid glänzte dabei mit einem Treffer und einer Vorlage. „Tim ist ein Glücksfall für uns, er schiebt auch im Training unheimlich an“, sagte Peitings Trainer Thomas Fischer über den 34-jährigen, der als Coach den TSV Murnau in der Vorsaison zum Bezirksligaaufstieg geführt hatte und jetzt bei seinem Team hin und wieder aushilft. „Und Fabian hat sich im Training aufgedrängt“, erläuterte Fischer schmunzelnd, weshalb der Coach der ersten Garnitur gegen den Lokalrivalen auflief.

„Wir hatten den Gegner klar im Griff.“

„Wir hatten den Gegner klar im Griff“, lobte Fischer seine gesamte Truppe. Allerdings haderte er mit dem Abschluss. „Das mit den Alutreffern verfolgt uns in dieser Saison“, sagte Fischer zu den drei Pfosten- oder Lattentreffern in der ersten Hälfte. Effektiver zeigten sich die Bernbeurer, die aus wenig viel machten. Wobei die Gäste beim 1:0 davon profitierten, dass Peitings Schlussmann Max Streller beim Herauslaufen muskuläre Probleme bekam und nicht mehr Laufen konnte. Manuel Jäger (39.) hatte so keine Probleme, an den Ball zu kommen und zur Führung für Bernbeuren zu vollenden.

Zuvor hatten die Hausherren die eindeutig besseren Möglichkeiten. Schon nach zwei Minuten traf die Leihgabe aus der Ersten, Nicola Haser, aus 25 Metern die Latte. Korbinian Kechele (23.) visierte nach einer Freistoßflanke den Pfosten an und in der nächsten Aktion köpfte Haser (25.) an die Latte.

Einen Aufreger gab es noch davor auf der Gegenseite, als Martin Schmölz im Laufduell (16.) mit Andreas Knauer zu Fall kam. „Rot für eine Notbremse“, kommentierte Bernbeurens Trainer Florian Harsch. Der Unparteiische ließ jedoch weiterlaufen. „Das war auch nichts“, pflichtete Fischer dem Referee bei. Harsch war dagegen nicht zu beruhigen. „Das war die dritte heftige Fehlentscheidung gegen uns, denn in Überzahl wäre die Partie anders gelaufen“, ärgerte sich Bernbeurens Coach. Mit der Vorstellung seiner Elf bis zur Pause war er einverstanden, nach dem Wechsel jedoch nicht mehr. „Das war zu wenig“, konstatierte Harsch.

Treffer in der Nachspielzeit machte dann alles klar

Die Peitinger, bei denen Feldspieler Tobias Freiberger für Streller den Kasten hütete, bestimmten nach der Pause klar das Geschehen. Mit einem feinen Schlenzer von der Strafraumgrenze, der vom Innenpfosten im Tor landete, glich Schmid (61.) aus. Argjend Dedusevic (68.) schoss im Anschluss am Bernbeurer Gehäuse vorbei. Auf der Gegenseite ließ der eingewechselte Florian Bittner (71.) nach einer Freistoßflanke eine Chance der Gäste aus. Wenig später durften die Hausherren jubeln. Nach einer kurz ausgeführten Ecke beförderte Schmid den Ball in die Gefahrenzone und Knauer (77.) köpfte zum 2:1 ein. „Das Tor darf nicht fallen, da waren ein paar nicht bei der Sache“, sagte Harsch verärgert. Sein Team bemühte sich danach, den Druck zu erhöhen. Die Abwehr der Peitinger um Routinier Stefan Pakleppa stand aber sicher und ließ nichts mehr anbrennen. Sein Bruder Martin Pakleppa machte schließlich in der Nachspielzeit mit dem 3:1 (90+3.) nach einem Gestochere vor dem Beurer-Kasten den Deckel auf den Peitinger Heimerfolg. (ROLAND HALMEL)

Statistik

TSV Peiting II 3

TSV Bernbeuren 1

Tore: 0:1 (39.) Jäger, 1:1 (61.) Schmid, 2:1 (77.) Knauer, 3:1 (90.+3) M. Pakleppa. Gelbe Karten: Peiting 4, Bernbeuren 3. Schiedsrichter: Orhan Kopov. Zuschauer: 80