Aufsteiger SG Lechsee in der Meisterrunde - kein Sieger im Duell der Anwärter

Schenkten sich nichts: Gastgeber Ingenried (in gelben Trikots) und die Reserve von Wildsteig/Rottenbuch trennten sich am Ende unentschieden. Foto: halmel © halmel

Eine Entscheidung ist jetzt gefallen: Aufsteiger SG Lechsee hat mit seinem 2:0-Sieg in Schongau die Meisterrunde erreicht.

Um die beiden weiteren Tickets tobt noch immer ein heftiger Kampf. Das äußerst unterhaltsame Topspiel zwischen dem TSV Ingenried und dem FC Wildsteig/Rottenbuch II hatte keinen Sieger. Gastgeber Ingenried gelang in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter der Treffer zum 3:3-Endstand. Näher herangerückt an diese beiden Mannschaften sind der TSV Steingaden (3:1 bei Bernbeuren II) und der TSV Burggen (2:0 bei Altenstadt II). Für jede Menge Spannung ist am letzten Spieltag also gesorgt. Das wegen Schiedsrichterbeleidigung abgebrochene Spiel zwischen Burggen und Schongau wurde neu angesetzt und wird am Sonntag, 13. November, ausgetragen.

A-Klasse 7

TSV Schongau 0

SG Lechsee 2

Tore: 0:1 (58.) Adrian Natzeder, 0:2 (90.+2) Adrian Natzeder. Gelbe Karten: Schongau 1, Lechsee 2. Schiedsrichter: Alexander Vollmer. Zuschauer: 80.

TSV Ingenried 3

Wildsteig/Rottenbuch II 3

Tore: 0:1 (34.) Joachim Speer, 1:1 (36.) Johannes Echtler, 2:1 (55.) Stefan Schweiger, 2:2 (78.) Florian Müller, 2:3 (83.) Simon Strauss, 3:3 (90.+3) Johannes Echtler (Elfmeter). Gelbe Karten: Ingenried 2, Wildsteig/Rottenbuch 2. Schiedsrichter: Robert Wexenberger. Zuschauer: 80.

TSV Altenstadt II 0

TSV Burggen 2

Tore: 0:1 (76.) Stefan Dopfer (Elfmeter), 0:2 (90.) Maximilian Hauer. Gelbe Karten: Altenstadt 2, Burggen 0. Schiedsrichterin: Ariane Fichtl. Zuschauer: 40.

TSV Bernbeuren II 1

TSV Steingaden 3

Tore: 0:1 (1.) Christoph Haussmann, 0:2 (2.) Christian Gerold, 1:2 (5.) Marius Birk, 1:3 (44.) Johannes Rambach. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Klaus Wegwart. Zuschauer: 50.

A-Klasse 5

Es bleibt spannend bis zum Schluss: Der SV Reichling wahrte mit dem 5:1 gegen Apfeldorf seine Chancen auf die Meisterrunde. Doch der punktgleiche Verfolger Stoffen/Lengenfeld lässt nicht locker. Das Restprogramm für Reichling könnte schwerer nicht sein: Erst geht’s gegen Tabellenführer Finning, dann im Nachholspiel gegen den Zweiten, Jahn Landsberg II.

SV Reichling 5

SV Apfeldorf 1

Tore: 1:0 (34.) Jonathan Seelau, 1:1 (43.) Tobias Gregor (Eigentor), 2:1 (45.+1) Johannes Mayr, 3:1 (72.) Vincent Darchinger-Prothmann, 4:1 (77.) Raphael Seelau, 5:1 (81.) Vincent Darchinger-Prothmann. Gelbe Karten: Reichling 4, Apfeldorf 3. Schiedsrichter: Anton Gleich. Zuschauer: 60.

A-Klasse 8

Der Kampf um den dritten Platz in der Meisterrunde spitzt sich zu. Die besten Karten vor dem abschließenden Spieltag hat der SC Böbing. Der kam im vogelwilden Nachbarderby gegen Hohenpeißenberg trotz eines Dreierpacks von Fabian Kees nicht über ein 4:4 hinaus, in den letzten beiden Partien haben die Böbinger ihr Schicksal aber in den eigenen Händen.

SC Böbing 4

TSV Hohenpeißenberg 4

Tore: 0:1 (1.) Alessandro Farigu, 1:1 (9.) Fabian Kees, 2:1 (16.) Fabian Kees (Elfmeter), 3:1 (31.) Fabian Kees, 3:2 (71.) Markus Radlmaier (Elfmeter), 3:3 (76.) Marco Kechele, 4:3 (88.) David Keßler, 4:4 (90.+1) Tobias Haberstock. Gelbe Karten: Böbing 1, Hohenpeißenberg 1. Gelb-rote Karte: H’peißenberg: Stefan Radlmaier (82.). Zuschauer: 150.

TSV Pähl 1

SV Herzogsägmühle 3

Tore: 1:0 (17.) Tim Liesske, 1:1 (45.+1) Mohamed Jallo, 1:2 (56.) Tony Tarelagha, 1:3 (90.+3) Tony Tarelagha. Gelbe Karten: Pähl 1, Herzogsägmühle 3. Schiedsrichter: Petrit Kamaj. Zuschauer: 90. sh