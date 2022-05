SG Lechsee erreicht nach Gründung vorzeitig ihr Saisonziel: „Optimale Entscheidung“

Von: Paul Hopp

„Mission erfüllt“: Mit diesem Schriftzug waren die Meister-Shirts bedruckt, die die SG Lechsee vor dem entscheidenden Spiel hat anfertigen lassen. Vorzeitig machte das Team den Titel in der B-Klasse 8 perfekt und nahm dafür von Kreisspielleiter Heinz Eckl einen Pokal in Empfang. © SG Lechsee

Nicht jede Spielgemeinschaft hat sich am Ende als Segen für die beteiligten Klubs herausgestellt. Doch die Entscheidung seitens des SV Prem und des SV Lechbruck, die SG Lechsee zu gründen, „war definitiv die optimale Entscheidung für die beiden Vereine“, betont Matthias Moser.

Prem – Denn laut dem Premer Spartenleiter passt es nicht nur sportlich, „sondern auch persönlich neben dem Platz läuft es zwischen den Spielern richtig gut“.

Gleich in der ersten Saison hat die Mannschaft von Trainer Ralf Holzinger den Meistertitel geholt. Vier Spieltage vor dem Saisonende machte die SG Lechsee in der B-Klasse 8 den ersten Platz perfekt (wir berichteten). Schon zwei Wochen davor war, da auch der Tabellenzweite aufsteigt, der Sprung in die A-Klasse gesichert. Von derzeit 22 absolvierten Partien haben die Spieler aus Prem und Lechbruck 20 gewonnen, zweimal gab es ein Remis. Gleich vier Spieler haben bis dato zehn und mehr Saisontore auf dem Konto: Josef Bayrhof (13), Florian Driendl (13), Andreas Lory (13), Michael Osterried (12) und Daniel Keller (11).

Zum Heimspiel gegen die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien II, das mit 9:2 gewonnen wurde, kam Kreisspielleiter Heinz Eckl ins Waldstadion, um dem Meisterteam den obligatorischen Pokal zu überreichen. Logisch, dass der Erfolg nach dem Abpfiff zusammen mit den Fans entsprechend gefeiert wurde. „Die Meisterschaft war ganz klar das Ziel“, so Abteilungsleiter Moser.

In die Saison 2019/2020 starteten der SV Prem (A-Klasse 8/Zugspitze) und der SV Lechbruck (A-Klasse 6/Allgäu) noch getrennt. Corona sorgte letztlich dafür, dass die Spielzeit bis ins Jahr 2021 dauert – und letztlich der Punktekoeffizient zum Tragen kam. Prem stand in der A-8 auf einem Abstiegsplatz, Lechbruck war in der A-6 Vorletzter. Nicht zuletzt aufgrund der angespannten Personallagen, auch beim Nachwuchs, entschloss man sich zur Zusammenarbeit. Die neu gegründete SG musste allerdings in der B-Klasse starten. Als klar war, dass beide Vereine genügend gute Spieler für die erste Mannschaft zur Verfügung haben, „war das Ziel ,Meisterschaft‘ schnell gesteckt“, so die SG.

Neben der ersten überzeugte auch die zweite Garnitur, die in der C-Klasse 8 antritt. Das Team von Coach Martin Hansbauer befindet sich derzeit auf dem dritten Tabellenplatz (13 Siege/3 Remis/6 Niederlagen). Nach vorn geht nichts mehr, allerdings könnte womöglich auch der Dritte aufsteigen, falls der VfL Denklingen III (1. Platz) nicht in die B-Klasse aufrückt. Hintergrund ist, dass die zweite Mannschaft des VfL aus der A-Klasse 8 absteigt; zwei Teams eines Vereins in einer Liga sind nicht zugelassen. Sicher ist, dass sich Coach Hansbauer aus dem Trainerstab zurückzieht, das Amt des Jugendleiters beim SV Lechbruck wird er weiterhin ausüben.

Die erste Garnitur der SG freut sich jedenfalls schon auf die nächste Saison in der A-Klasse 8. Die Lechseer bestreiten die Hinrunde in Prem und die Rückrunde in Lechbruck. (Paul Hopp)