Aufsteiger mischt die Liga auf: SG Lechsee holt im Derby den fünften Sieg in Folge

Von: Roland Halmel

Nur schwer zu stoppen ist derzeit Lukas Zugmaier. Der Mittelstürmer der SG Lechsee traf gegen Burggen, hier ein Zweikampf mit Anton Hofmann, zwei Mal. Foto: Halmel © Halmel

Der Saisonstart für die SG Lechsee war mit zwei Auswärtsniederlagen etwas holprig. Seit Ende August läuft es aber für den Zusammenschluss des SV Prem und des SV Lechbruck.

Prem – Der Aufsteiger in die Fußball-A-Klasse 7 feierte fünf Siege in Folge mit einer eindrucksvollen Torbilanz von 22:2 und führt damit die Liga souverän an.

Auch vom Nachbarn TSV Burggen ließen sich die Mannen von Trainer Ralph Holzinger nicht stoppen. Im Derby setzte sich die SG klar mit 5:1 durch. „Wir stehen hinten ganz stabil und vorne schießen wir immer ein paar Tore“, fasste Holzinger die entscheidenden Faktoren für den guten Lauf beim Liganeuling zusammen. „Zum Saisonbeginn waren wir noch nicht komplett, jetzt sind alle da und wir haben für die Klasse auch ganz gute Spieler.“

Vorne läuft es gerade bei Lukas Zugmaier sehr gut. Der Mittelstürmer schnürte beim 7:0-Kantersieg im Nachholspiel am Donnerstag bei Altenstadt 2 einen Viererpack und gegen Burggen traf er erneut zweimal. „In Altenstadt habe ich ihn ohne Training gebracht, was auch kritische Worte gab“, gestand Holzinger, der mit Adrian Natzeder über einen weiteren Aktivposten in der Offensive verfügt. „Adrian schiebt im Training richtig an“, sagt der SG-Coach über den Angreifer, der nach fünf Jahren beim TSV Bernbeuren zurückkehrte und mit neun Toren aktuell die Torschützenliste der Liga anführt.

„Wir mussten uns zu Beginn aber schon ein bisschen umstellen, weil in der B-Klasse die Gegner sehr defensiv agierten, da sie befürchteten, zu viele Gegentore zu bekommen“, erklärte Holzinger, nachdem seine Truppe in der Vorsaison mit einer Bilanz von 100:12 Toren und 68 Punkten mit riesigem Vorsprung auf den Zweiten (15 Zähler) Meister der B-Klasse 8 geworden war.

In der Zwischenzeit ist die SG aber in der A-Klasse angekommen und mischt die Konkurrenz auf. Vom neuerlichen Aufstieg will Holzinger nichts hören. „Wir wollen erst einmal in die Aufstiegsrunde und dann sehen wir weiter“, hält der Lechsee-Coach den Ball flach. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Zweiten ist der Tabellenführer aus der AK7 derzeit auf dem besten Weg dazu. Mit dem TSV Burggen, der auf Platz drei rangiert, hat die SG einen direkten Kontrahenten schon einmal aus dem Weg geräumt.

„Lechsee war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Sie sind für mich nach wie vor der Topfavorit auf den Aufstieg“, räumte Burggens Coach Thomas Höfler nach Spielschluss neidlos ein. „Beim 0:1 haben wir gepennt, zwischendurch waren wir gut im Spiel, aber dann war es zu viel Angsthasenfußball“, fasste Höfler den Derby-Nachmittag aus Sicht seines Teams zusammen.

Zugmaier (1.) bestrafte die Schlafmützigkeit der Gäste früh mit dem 1:0. Mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel glich TSV-Kapitän Stefan Dopfer (17.) anschließend aus. Die Hausherren ließen sich in der sehr fairen Partie davon aber nicht beirren. Mit zwei schön herausgespielten Toren durch Natzeder (23.) und Fabian Bacz (45+2.), die jeweils über die Außenbahn vorbereitet wurden, erarbeitete sich die SG bis zur Pause eine 3:1-Führung.

Nach dem Wechsel bestimmte Lechsee über weite Strecken klar das Geschehen. Nach einigen ausgelassenen Großchancen der Gastgeber schraubten Michael Osterried (79.) und Zugmaier (82.) das Ergebnis in der Schlussphase auch noch in die Höhe. (Roland Halmel)

SG Lechsee - TSV Burggen 5:1

Tore: 1:0 (1.) L. Zugmaier, 1:1 (17.) Dopfer, 2:1 (23.) Natzeder, 3:1 (45.+2) Bacz, 4:1 (79.) Osterried, 5:1 (82.) L. Zugmaier. Gelbe Karte: Burggen 1. Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder. Zuschauer: 50.