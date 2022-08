SG SV Wildsteig-Rottenbuchs Martin Hennebach: Zurück zu den Wurzeln

Von: Andreas Mayr

Geht wieder für Rottenbuch/ Wildsteig in die Zweikämpfe: Nach 17 Jahren ist Martin Hennebach als Spielertrainer zurück bei seinem Heimatverein. Foto: mayr © mayr

Er kehrt zurück. Martin Hennebach kehrt zur SG SV Wildsteig-Rottenbuch zurück und übernimmt das Amt des Spielertrainers.

Wildsteig – Die Reise zurück führt Martin Hennebach ins Jahr 2005. Damals mit zwölf trug er zuletzt das Trikot der Rottenbucher Fußballer in der D-Jugend. Seitdem sind 17 Spielzeiten vergangen –und Hennebach hat bis hinauf zur Bayernliga alles gesehen, was es im Amateurfußball zu bestaunen gibt. „Das ist ein Weilchen her“, sagt der Bad Bayersoier angesprochen auf sein bis dato letztes Spiel beim Heimatverein.

SG SV Wildsteig-Rottenbuchs Trainer Hennebach: „Ein geiler Kader“

Mittlerweile haben sich die Rottenbucher mit den Wildsteiger Kickern zusammen getan, sind in die Kreisliga gehüpft und haben mit Hennebach einen der renommiertesten Fußballer der Klasse geholt. Wobei, was heißt schon geholt. Der 29-Jährige Spielertrainer verließ den FC Garmisch-Partenkirchen und kehrte zurück, wo alles angefangen hat. Frau, Kind, Haus, Job – alles einfacher daheim. „Mit 21 haben mir lange Fahrten nichts ausgemacht. Zum Schluss war’s sehr nervig.“ Und dann ist da noch die Mannschaft, über die er sagt: „Ein geiler Kader. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.“

Die Fußball-Bruderschaft aus Wildsteig und Rottenbuch stieg im Juni über die Relegation in die Kreisliga auf. Für viele Dorfvereine mit ähnlichen Dimensionen wäre das die natürliche Grenze im Fußball-Habitat. In Wildsteig und Rottenbuch verhält sich die Lage anders. Im Oberland verteilen sich ihre Top-Talente, junge Spieler, die es wie Hennebach gemacht haben und frühzeitig ausgezogen sind. Alleine in Murnau zählt er fünf Kicker (Tadeus Henn und Co.), dazu kommt mit Jakob Jörg ein weiterer Bad Bayersoier beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

SG SV Wildsteig-Rottenbuch: Regelmäßig 35 Spieler im Training

„Wenn die eigenen Leute dazustoßen, würde uns das enorm verstärken“, sagt Fabian Lindauer, der gemeinsam mit Hennebach die Kreisliga-Mannschaft betreut. Im Gegensatz zu den Großen aus dem Nachbarlandkreis haben sie weder Moneten noch Landesliga- und Bayernliga-Jugendmannschaften zu bieten, dafür aber etwas Unkäufliches, etwas Eigenes: diesen mystischen Bund, den Trainer Lindauer so beschreibt: „Die Truppe ist der Wahnsinn. Nach jeder Spielersitzung bleiben 25 bis 30 Leute ewig hocken.“ Selbst Auswärtsmannschaften lassen sich gerne im Sportheim nieder, weil es ihnen in Wildsteig und Rottenbuch so taugt. „Das ist super“, sagt Lindauer.

Im Training, erzählt Hennebach, stehen regelmäßig um die 35 Mann auf dem Platz. Vier Trainer betreuen die zwei Mannschaften. „Lernwillig und lernfähig“ seien die. Aber die Macher der Spielgemeinschaft wissen schon selbst, dass Höhenflüge und Aufstiege nicht zu planen sind. Was, wenn keiner zurückkehrt? Nun, dann machen sie einfach so weiter wie bisher. Ihr Erfolg produziert das Kollektiv. „Ganz, ganz wichtig, dass wir darüber kommen“, sagt Fabian Lindauer. Mit Hennebach haben sie nun auch eine Absicherung eingebaut, die sich beliebig herumschieben lässt. Am ersten Spieltag, welch’ Überraschung, stand der frühere Bayernliga-Mittelfeldmann in der Innenverteidigung. Taktisch war das natürlich ein genialer Schachzug, weil hinten kaum etwas anbrannte gegen Jahn Landsberg (4:0). Auch wenn der „Henne“, wie sie ihn rufen, kurzzeitig mit den Härten der Kreisliga zu kämpfen hatten. Bei zwei Steckpässen stand sein Gegenspieler klar im Abseits. Hennebachs suchender Blick wanderte zur Außenlinie, wo er den Linienrichter vermutete. Gibt’s nicht in der Kreisliga. „Das ist schon eine Umstellung“, räumt er ein. Zum Start ist das nicht schlecht für ein junges Team, so eine Sicherheitsschleuse hinten drin aufzubieten. Allerdings kann es im Laufe der Saison passieren, dass Hennebach weiter nach vorne rutscht, zurück ins Mittelfeld. Wie früher. Hinten drin habe er die bessere Übersicht. Gepaart mit dem abnehmenden Tempo im unteren Amateurbereich bleibt ihm deutlich mehr Zeit zum Coachen auf dem Platz. Den Jungen hilft’s. Wie lange er diesem Projekt treu bleibt, kann er nicht sagen. „Ich lasse das auf mich zukommen.“ Zur Zeit läuft für den Zimmerer und seine Talente alles rund. Nur das Einstandsfest steht noch aus. 50 Liter Bier und ein Spanferkel sind gewünscht.