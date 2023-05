Die Blumen für den FC, die Punkte für Landsberg: Wildsteig/Rottenbuch belohnt sich nicht

Von: Christian Heinrich

Die SG Wildsteig/Rottenbuch konnte in diesem Jahr noch keinen Sieg einfahren. © FuPa/Dieter Metzler

Die SG Wildsteig/Rottenbuch bleibt weiter sieglos. Der Kreisligist musste sich mit 1:4 gegen den FT Jahn Landsberg geschlagen geben.

Rottenbuch – Als sich Fabian Lindauer und Marcel Graf kurz nach Spielschluss zu ihrem ganz persönlichen Doppelpass trafen, da waren sich beide einig. „Wir waren sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft“, durfte Lindauer behaupten, ohne den Widerspruch seines Landsberger Trainerkollegen zu ernten.

Graf war zu bewusst, dass seine Mannschaft im Ammertal locker als Verlierer den Platz hätte verlassen können. Aber nach 90 Minuten setzte sich die Freie Turnerschaft zumindest dem Ergebnis nach souverän mit 4:1 (2:0) durch.

Der Unterschied zwischen dem designierten Meister und den Wildsteigern bestand nur in einem Detail. „Die haben zwei, drei Chancen und machen zwei, drei Tore. Und wir haben vier Chancen und schießen keines“, stellte Lindauer fest. Es war nicht das erste Mal, dass sich der Coach des FC über die Abschlussschwäche seiner Kicker die Haare raufte.

Das Problem ist zum Komplex angewachsen, seit Spieltag für Spieltag in der Meisterrunde der Gruppe B sich die Wildsteiger und Rottenbucher nach vorne kombinieren, aber dabei so gut wie nichts zuwege bringen. Nach zehn Minuten hätten die Platzherren durch Florian Müller und Klaus Uhlschmied 2:0 führen können. „Einen müssen wir auf jeden Fall machen“, so Lindauer.

Danach verfestigte sich nicht nur bei ihm der Eindruck, „dass das gegnerische Tor wie zugemauert war“. Dagegen bekam die FT mit ihrer ersten Chance einen unberechtigten Strafstoß zugesprochen, den Florian Wilhelm zum 1:0 verwandelte. Denn das Foul, das Julian Loserth zuvor begangen hatte, war außerhalb des Sechzehners. Und weil sich ohnehin alles gegen den Kreisliga-Aufsteiger verschworen hatte, legte der Tabellenführer durch Tobias Süß gleich noch einen zweiten Treffer nach.

Wie schon in den vergangenen Wochen wehrten sich die Wildsteiger mit allem, was sie haben, gegen die drohende Niederlage. Weil Maximilian Berchtold nach dem Seitenwechsel die nächste Chance für den FC ausließ, war die Partie nicht mehr zu drehen. Zumal Süß mit seinem zweiten Tor für klare Verhältnisse sorgte.

„Es haben alle gespannt, dass es jetzt schwierig wird“, erklärte Lindauer die kurze Durststrecke seiner Elf nach dem 0:3. Allerdings verlor das Team nie den Glauben. Was mit elf Mann nicht gelang, glückte, als der FC wegen einer Zeitstrafe für Roman Leitner zu zehnt war. Martin Zeller hatte sich unwiderstehlich durchgesetzt. „Wenn es zu spät war, dann machen wir das Tor“, sinnierte Lindauer. Da war es schon egal, dass Landsberg noch das 4:1 erzielte. (hch)

Statistik

FC Wildsteig Rottenbuch – FT Jahn Landsberg 1:4

Tore: 0:1 (15.) Wilhelm (Elfmeter), 0:2 (19.) Süß, 0:3 (64.) Süß, 1:3 (88.), Zeller, 1:4 (90.+1) Süß. Gelbe Karten: Wildsteig/R. 2, Landsberg 1. Schiedsrichter: Alexander Renz. Zuschauer: 100.