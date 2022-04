Spannung pur im Merkur CUP: Acht Teams kämpfen beim SV Apfeldorf um die nächste Runde

Von: Paul Hopp

Sie haben die Vorrunde überstanden: Der TSV Peiting (in roten Trikots) ist beim Kreisfinale in Apfeldorf ebenso dabei wie der TSV Rott. © andreas mayr

Im Landkreis Schongau kommt es am morgigen Samstag zum Kreisfinale des Merkur CUP. Acht Mannschaften spielen um zwei Tickets für die nächste Runde.

Landkreis – Schlag auf Schlag geht es beim Merkur CUP im Verbreitungsgebiet der „Schongauer Nachrichten“. Nachdem im Kreis 6 am vergangenen Wochenende die Vorrunde stattgefunden hat (wir berichteten), steht nun am Samstag, 30. April, das Kreisfinale an. Acht Mannschaften haben sich qualifiziert. Die besten zwei ziehen in die nächste Runde ein.

Gastgeber des Kreisfinals ist der SV Apfeldorf. Auf dem Sportgelände am Sinkweg beginnen um 10.30 Uhr die ersten Spiele. In der Gruppe A treten der TSV Peiting, der TSV Schongau, der TSV Steingaden und die SG Schwabbruck/Schwabsoien gegeneinander an. Die Gruppe B bilden der TSV Rott, der SV Hohenfurch, die SG Apfeldorf-Kinsau und die SG Pfaffenwinkel. Nimmt man die Vorrunde zum Maßstab, ist mit vielen Toren zu rechnen. In den zwölf Partien in Denklingen wurden 65 Treffer erzielt.

Merkur CUP: Zwei der acht qualifizierten Mannschaften ziehen in die nächste Runde

Toreschießen lohnt sich beim Merkur CUP: Die Mannschaft, die in einer Partie drei oder mehr Treffer erzielt, erhält unabhängig vom Spielausgang einen Extra-Punkt. So kann auch der Verlierer einer Partie noch punkten. Dieser Zähler, so zeigt die Erfahrung, war schon oft entscheidend fürs Weiterkommen.

Am kommenden Wochenende finden auch in den Kreisen 8 (Garmisch-Partenkirchen), 10 (Bad Tölz) und 11 (Wolfratshausen) Finalturniere statt. Neu ist, dass nicht grundsätzlich die zwei besten Teams jedes Kreisfinales bei einem der vier Bezirksfinals dabei sind. Für die Qualifikanten aus den Kreisen Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz und Wolfratshausen (dort hatten weniger als 13 Teams gemeldet) ist ein Extra-Turnier vorgeschaltet, das am 28. Mai, 10 Uhr, stattfinden soll. Die vier besten Teams daraus sind für die Bezirksfinalrunde (2./3. Juli) qualifiziert. Die neue Regel soll den mannschaftsstarken Kreisen (Erding und München Süd/West/Nord/Ost) mehr Chancen einräumen. (Paul Hopp)