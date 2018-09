Steingaden begrüßt Verfolger Wessobrunn – Klassiker Burggen-Hohenfurch

Vorschau A-Klasse 7 und 8

von Redaktion Schongau schließen

Der Spitzenreiter erwartet den Tabellendritten. Beim TSV Burggen kommt es zum Klassiker gegen Hohenfurch.

Steingaden – Die Mannschaft der Stunde in der Fußball A-Klasse 8 ist momentan der TSV Steingaden: Von vielen vor der Saison als Top-Favorit und wahrscheinlichster Kandidat auf den Wiederaufstieg gehandelt, wird die Mannschaft von Trainer Daniel Hindelang bislang diesem Ruf auch gerecht: Mit 18 Punkten aus sieben Spielen steht die Mannschaft an der Tabellenspitze. Sechs Siege sind bislang Ligabestmarke. Und das mit fünf Punkten Vorsprung auf die ärgsten Verfolger, die 13 bzw. zwölf Punkte auf dem Konto haben. Einer von diesen ist der SV Wessobrunn (3.), den die Steingadener an diesem Sonntag zum Spitzenspiel empfangen.

„Das wird mit Sicherheit eine ganz enge Kiste gegen Wessobrunn“, glaubt Hindelang. „Die haben eine taktisch sehr disziplinierte Mannschaft, und mit zwei Spielen weniger als wir wollen die mit Sicherheit einen Sieg, um oben dranzubleiben.“

Den Steingadener Vorteil sieht Hindelang derweil in der mannschaftlichen Geschlossenheit: „Wir sind heuer ein verschworener Haufen, jeder kämpft für den anderen, und vorm Tor haben wir in dieser Spielzeit auch noch das Glück, das uns in der vergangenen Saison gefehlt hat“, so der TSV-Coach.

Die Bilanz der beiden Teams ist ausgeglichen: In den zurückliegenden sechs Begegnungen haben beide Mannschaften je drei Spiele gewonnen.

Zum Spiel: TSV Steingaden – SV Wessobrunn an diesem Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Steingaden.

Weitere Spiele in der A-Klasse 7 / 8

Ein Mittelfeld-Duell gibt es an diesem Sonntag für den SV Reichling in der Fußball-A-Klasse 7: Er empfängt den SV Erpfting. Der hat mit neun Punkten fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Reichlinger und liegt damit drei Ränge vor den Reichlingern auf dem sechsten Tabellenplatz – mit einem Spiel weniger. Mit dem Tabellenletzten der A-Klasse 8, dem TSV Finning II, bekommen es die Fußballer des TSV Ingenried an diesem Sonntag zu tun. Beim bislang torlosen Schlusslicht der Liga wäre alles andere als ein Sieg der Ingenrieder eine echte Überraschung. Der TSV Bernbeuren II ist in zweierlei Hinsicht derzeit der Minimalist der Liga: Zum einen hat er mit sechs Treffern – gemeinsam mit Prem – die wenigsten Tore der Liga erzielt. Darüber hinaus hat er aber auch mit sieben Treffern die zweiwenigsten Gegentore kassiert – gemeinsam mit Rott. Besser ist nur die Defensive der Wessobrunner, die bislang nur drei Bälle aus dem Netz holen musste. Die Bernbeurer bekommen es an diesem Sonntag mit Kreisklassen-Absteiger Böbing zu tun. Ein Duell im hinteren Mittelfeld der Liga ist am Sonntag das Aufeinandertreffen der zweiten Mannschaft des TSV Altenstadt (10.) mit dem SV Prem (12.). Beide Mannschaften haben bislang jeweils nur einen Dreier eingefahren. Ein Klassiker in der A-Klasse 8 ist hingegen die Partie TSV Burggen (7.) gegen den SV Hohenfurch (2.). Ein Kampf Dorfverein gegen Stadtverein wird derweil die Partie SV Apfeldorf (9.) gegen den TSV Schongau (6.) sein.