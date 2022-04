Steingaden setzt erfolgreich auf die Jugend - Wessobrunn offensiv zu harmlos

Von: Paul Hopp

Teilen

Mit Tempo aufs gegnerische Tor: Niklas Doser (am Ball) war am Ostermontag einer von mehreren Jugendspielern im Steingadener Team. Der Spieler mit der Nummer zehn erzielte obendrein das so wichtige 2:1. Links Wessobrunns Julian Sterr. © Holger Wieland

Der TSV Steingaden bleibt zu Hause eine Macht: Gegen den SV Wessobrunn-Haid gewann er mit 3:1. Der TSV setzte dabei auf Jugendspieler, der SVW war offensiv zu harmlos.

Steingaden – Gemessen an seinem unaufgeregten Verhalten während des Spiels war das, was Klaus Traxel im Moment des Schlusspfiffs zeigte, geradezu ein ekstatischer Ausbruch. Der Trainer des TSV Steingaden reckte beide Fäuste nach oben und klatschte zweimal in die Hände. „Jawoll, klasse war’s Jungs“, rief er aufs Feld.

Nach dem 3:1 am Karsamstag über den SV Herzogsägmühle war den Steingadenern ein weiterer Heimerfolg gelungen. Mit dem 3:1 (1:1) am Ostermontag gegen den SV Wessobrunn-Haid baute der TSV seine Serie in der A-Klasse 8 auf fünf Spiele ohne Niederlage aus.

Roman Resch vom TSV Steingaden am Ball, Wessobrunns Andreas Timmermann (links) kann nicht folgen. © www.holger-wieland.de

In Sachen „Aufstiegsrelegation“, da ist sich Traxel sicher, geht nix mehr. Neun Punkte Rückstand sind es zum Zweiten, dem TSV Schongau. „Das ist zu viel“, so Traxel. Der Blick auf die Tabelle ist für den Sechsten angesichts der Abstände nach oben und unten ohnehin nicht so interessant. Vielmehr genoss Traxel gestern den Augenblick, sprich den Auftritt seiner notgedrungen sehr jungen Mannschaft.

Da die Steingadener gleich mehrere Langzeitverletzte haben, erhält die Jugend ihre Chance. Mit drei A-Jugendspielern (Johannes Rambach, Roman Resch, Niklas Doser) begann der TSV die Partie. Die Mannschaft habe es „hervorragend gemacht, auch spielerisch“, lobte Traxel. Immerhin war mit dem SV Wessobrunn das bis dato drittbeste Auswärtsteam (6 Siege/2 Niederlagen) der Liga angereist.

Steingadens Andreas Bair am Ball, am Spielfeldrand beobachtet ihn Coach Klaus Traxel (rechts). © www.holger-wieland.de

Vom Auftritt des SVW war Traxel nach der Partie „ein bisserl enttäuscht“. Das deckte sich mit der Analyse von David Tipold, dem Spielertrainer der Gäste. Der sprach von einer „verdienten Niederlage“. Es habe von der Einstellung und auch in kämpferischer Hinsicht „nicht gepasst“. Gleichwohl liegt Wessobrunn als Tabellenfünfter absolut im Soll. „Aufstiegsambitionen haben wir eh nicht“, so Tipold. Dafür sei die Personaldecke zu dünn. Dass der Kader auf Kante genäht ist, ist für den Coach „kein Grund zum Klagen“. Beim SVW sei man daran gewöhnt.

Bogenlampe von Elias Bauer senkt sich zum 1:0 in Tor

Das Steingadener Publikum hat sich indes daran gewöhnt, dass sein Team zu Hause fleißig punktet. Mit nunmehr 19 Zählern auf heimischem Rasen (bei 22:16 Tore) ist der TSV hinter Spitzenreiter Rott (21) das zweitbeste Heimteam. In der Anfangsphase spielten die Steingadener diverse Male flott nach vorn. Doch entweder gerieten die Schüsse zu ungenau oder SVW-Torwart Immanuel Franz reagierte reaktionsschnell.

Nicht nur in dieser Szene im Hintertreffen: Florian Rieger (hi., im schwarz-grünen Trikot) und der SV Wessobrunn hatten im A-Klassen-Duell keinen guten Tag. Umso besser lief es für Steingaden (am Ball Elias Bauer, der das 1:0 erzielte). © www.holger-wieland.de

Beim 1:0-Führungstreffer wurde der Keeper allerdings überrascht: Nach Pass von Roman Resch zog Elias Bauer über rechts außen davon – seine als Flanke gedachte Hereingabe senkte sich als Bogenlampe zum 1:0 ins Tor (11.). Für Bauer war’s der 13. Saisontreffer. Praktisch im Gegenzug glich Wessobrunn aus: Nach schönem Doppelpass-Spiel spitzelte Florian Rieger den Ball zum 1:1 an Torwart Georg Weber vorbei ins Netz (12.). Rückblickend blieb es die beste Offensivaktion der Gäste. In der Folge spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab.

Schöner Wessobrunner Spielzug zum 1:1-Ausgleich

Nach der Pause bescherte ein Konter den Steingadenern die erneute Führung: Im Anschluss an einen Wessobrunner Freistoß startete der TSV über Niklas Fischer einen Gegenzug – über Martin Strauß gelangte der Ball zu Niklas Doser, der mit sattem Schuss zum 2:1 traf (56.). Die Gäste kamen derweil kaum einmal aussichtsreich vors TSV-Tor. Der eingewechselte Joschi Wurth sorgte nach energischem Einsatz fürs 3:1 (71.). „Das war’s“, lautete der Kommentar aus einer SVW-Fangruppe am Spielfeldrand.

Statistik:

TSV Steingaden 3

SV Wessobrunn-H. 1

Tore: 1:0 (11.) Bauer, 1:1 (12.) Fl. Rieger, 2:1 (55.) Doser, 3:1 (71.) Wurth. Gelbe Karten: Steingaden 2, Wessobrunn 1. Schiedsrichter: Klaus Stülpner (TTC Birkland). Zuschauer: 60.