A-Klassen: Steingaden und Apfeldorf verlieren nach Führung

Angriff erfolgreich gestoppt: Pähls Torwart Alexander Schmid hat den Ball vor Hohenpeißenbergs Florian Goldbrunner sicher. Sein Team verliert trotzdem 0:3. Foto: RUder © RUder

Im Landkreis Schongau war in den A-Klassen am Wochenende wieder einiges geboten. Der SV Apfeldorf kassierte die siebte Niederlage im achten Spiel, Lechsee siegt gegen Steingaden.

A-Klasse 5

Die Führung durch Philipp Stückl ließ kurz Hoffnung aufkommen, doch Erpfting glich nur drei Minuten später aus. Letztlich kassierte der SV Apfeldorf die siebte Niederlage im achten Spiel.

SV Apfeldorf 1 SV Erpfting 2

Tore: 1:0 (21.) Philipp Stückl, 1:1 (24.) Haris Atajic (Elfmeter), 1:2 (64.) Haris Atajic. Gelbe Karten: Apfeldorf 1, Erpfting 1. Schiedsrichter: Markus Schwenk. Zuschauer: 35.

SV Reichling Jahn Landsberg II

verlegt auf 13. November

A-Klasse 7

Nach einer 2:0-Führung noch zu verlieren, ist dem TSV Steingaden in dieser Saison nun schon zum zweiten Mal passiert. Diesmal hieß der Gegner aber nicht Ingenried, sondern SG Lechsee. Der Aufsteiger bleibt damit in der Tabelle mit großem Abstand vorn. Unbelohnt blieb die Aufholjagd des TSV Bernbeuren II – Burggen gelang doch noch der dritte Heimsieg.

TSV Steingaden 2 SG Lechsee 3

Tore: 1:0 (43.) Joschi Wurth, 2:0 (54.) Elias Bauer, 2:1 (60.) Matthias Moser, 2:2 (83.) Marvin Werschkull, 2:3 (85.) Josef Bayrhof. Gelbe Karten: Steingaden 1, Lechsee 2. Schiedsrichter: Martin Leirer. Zuschauer: 100.

TSV Burggen 3 TSV Bernbeuren II 2

Tore: 1:0 (8.) Max Höfler, 2:0 (65.) Hofmann, 2:1 (67.) C. Harsch, 2:2 (79.) Schweiger, 3:2 (81.) Seichter. Gelbe Karten: Burggen 4, Bernbeuren 2. Schiedsrichter: Mustafa Alp. Zuschauer: 70.

Wildsteig/Rottenbuch II 6 TSV Altenstadt II 0

Tore: 1:0 (8.) Stefan Tscherner, 2:0 (12.) Joachim Speer, 3:0 (20.) Tizian Henn, 4:0 (29.) Mario Stegbauer (Eigentor), 5:0 (53.) Simon Strauss, 6:0 (57.) Steffen Biedermann. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 0, Altenstadt 2. Schiedsrichter: Manuel Engstler. Zuschauer: 50.

A-Klasse 8

Im Kellerduell der A-Klasse 8 gab’s am Wochenende einen klaren Sieger: den TSV Hohenpeißenberg, der damit die rote Laterne abgab. Und zwar an Gegner TSV Pähl, der sich in der Partie gleich zwei rote Karten einhandelte. Ebenfalls klar endete die Partie in Herzogsägmühle. Der SV gewann 5:2 gegen den Tabellenzweiten Haunshofen. Das freut Spitzenreiter Raisting II, der seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbaute.

TSV Hohenpeißenberg 3 TSV Pähl 0

Tore: 1:0 (55.) Matthias Rohrmoser, 2:0 (81.) Roman Greiner, 3:0 (84.) Matthias Rohrmoser. Gelbe Karten: Hohenpeißenberg 4, Pähl 1. Rote Karten: Pähl: Andreas März (81.), Tim Liesske (89.). Schiedsrichter: Uwe Melzer. Zuschauer: 50.

SV Herzogsägmühle 5 SV Haunshofen 2

Tore: 1:0 (27.) Hassan Bah (Elfmeter), 2:0 (34.) Tony Tarelagha, 2:1 (53.) Andreas Steigenberger (Elfmeter), 2:2 (56.) Christian Schuster (Elfmeter), 3:2 (61.) Hassan Bah, 4:2 (73.) Waheed Eshagh, 5:2 (90.+4) Tony Tarelagha. Gelbe Karten: Herzogsägmühle 4, Haunshofen 3. Schiedsrichter: Walter Bretthauer. Zuschauer: 55.

SV Raisting II 2 SV Wessobrunn 1

Tore: 0:1 (5.) Jannik Gerg, 1:1 (61.) Benedikt Stechele, 2:1 (69.) Benedikt Stechele. Gelbe Karten: Raisting 1. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 65.