„Wir freuen uns auf neue Gegner“ – Hohenfurch will Klassenerhalt möglichst schnell perfekt machen

Von: Christian Heinrich

Nach hinten nichts mehr anbrennen lassen: Die Hohenfurcher (weiße Trikots, hier im Heimspiel in der Vorrunde gegen Issing) wollen in der Qualirunde F schnell für klare Verhältnisse sorgen. Foto: Holger Wieland © Holger Wieland

Weil das Spiel um den letzten Platz in der Meisterrunde gegen den TSV Peiting II verloren ging, muss der SV Hohenfurch in der Abstiegsrunde antreten.

Hohenfurch – Das Thema „Qualifikationsrunde“ geht Michael Eiband rein pragmatisch an. „Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte holen“, verkündet der Trainer des SV Hohenfurch, dass der Klassenerhalt oberste Priorität genießt. Vier Zähler hat seine Elf zum Neustart der Saison am kommenden Wochenende bereits auf ihrem Konto. Die resultieren aus dem fünften Platz in der Vorrunde.

Mit diesem Ergebnis konnte in Hohenfurch keiner so recht glücklich sein. Am Ende der Vorrunde gab’s nochmals ein echtes Endspiel um den letzten Platz in der Meisterrunde – das ging mit 0:5 gegen den TSV Peiting II (am Ende Dritter) verloren. Knackpunkt war aber eher das Geschehen davor. Vier Niederlagen in Serie brachten die Mannschaft noch vom bereits eingeschlagenen Weg in die Meisterrunde ab, „Die Tabelle lügt nicht“, stellt der Coach klar, dass der fünfte Platz letztendlich verdient war und es nichts zum Nachkarten gibt.

Frustriert oder gar verärgert muss wegen der Degradierung in die Qualigruppe deshalb auch niemand in Hohenfurch sein, im Gegenteil. „Wir freuen uns auf neue Gegner“, ist Eiband schon mal gespannt auf die unbekannte Konkurrenz. Deshalb besitzen die Play-Downs für den Trainer auch einen Hauch von Vorbereitung, kann man sich doch gegen Mannschaften erproben, die man nicht in- und auswendig kennt. Mit der willkommenen Abwechslung sind auch lange Auswärtsfahrten verbunden. Der Sportverein muss zwei Mal im Landkreis Starnberg antreten. Die Gegner heißen Gautinger SC und TSV Perchting. Zwei Spiele führen die Hohenfurcher in den Landkreis Fürstenfeldbruck gegen den SC Unterpfaffenhofen II und den TSV Türkenfeld. Mit dem TSV Schondorf kommt ein Gegner wenigstens vom Ammersee.

Da heißt es nicht nur lange Fahrzeiten und zahlreiche Kilometer einkalkulieren. Der Vereinskassier darf auch damit rechnen, dass diese Vereine keine massenhafte Unterstützung mitbringen, wenn sie in Hohenfurch ihre Aufwartung machen. Aber da muss der Sportverein in den nächsten Wochen durch.

Gut vorbereitet sind die Hohenfurcher auf diese Herausforderungen allemal. Das Team hat in den vergangenen Wochen ein Trainingslager am Gardasee absolviert und dann noch drei Testpartien ausgetragen. Gegen Burggen (5:1) und Eglfing (1:0) wurde gewonnen, die Generalprobe gegen den TSV Marktoberdorf allerdings mit 2:3 verloren. Es war jedoch das erste Spiel auf normalen Rasen für den Kreisklassisten seit langer Zeit. „Das ist dann schon eine Umstellung“, räumt Eiband ein.

Für das erste Quali-Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Schondorf hält er seine Kicker für bestens präpariert. „Wir sind gut vorbereitet“, gibt er sich optimistisch, den Klassenerhalt so schnell wie möglich in trockene Tücher zu bringen. Bis zum 26. Mai warten noch zehn Spiele auf sein Ensemble. Sollten die Hohenfurcher nur die Hälfte davon gewinnen, brauchen sie sich wegen des direkten Abstiegs oder der Relegation keine Sorgen zu machen. Vier Punkte haben sie ja schon gut geschrieben bekommen. „Warum?“, hinterfragt Eiband den undurchsichtigen Modus. Aber man muss nicht immer alles gleich verstehen, Hauptsache es hilft am Ende irgendwie. (Christian Heinrich)