SV Kinsau: Klassenerhalt zum Greifen nah - Hohenfurch nach Derby-Niederlage weiter unten drinnen

Von: Roland Halmel

Fröhliche Kinsauer, enttäuschte Hohenfurcher: Beide Teams brauchten dringend Punkte im Abstiegskampf. © Halmel

Der SV Kinsau ist mit dem Sieg gegen Hohenfurch auf einem guten Weg Richtung Klassenerhalt. Die Hohenfurcher müssen weiter zittern im Abstiegskampf.

Kinsau/Hohenfurch – Dieser Spieltag in der Fußball-Kreisklasse 4 war ganz nach dem Geschmack des SV Kinsau. Verfolger Eching kam gegen Schlusslicht Hohenpeißenberg nur zu einem Remis und im Heimspiel gegen einen weiteren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den SV Hohenfurch, fuhr der SVK einen 2:1-Erfolg ein. „Das war extrem wichtig“, zeigte sich Kinsaus Coach Christopher Resch erleichtert.

„Der Sieg ist verdient, weil wir über weite Strecken spielbestimmend waren, auch wenn wir am Schluss ein bisschen Zittern mussten.“ Nun fehlt zum sicheren Klassenerhalt nur noch ein Punkt.

Lange Gesichter gab es dagegen bei den Hohenfurchern. „In der ersten Hälfte waren wir überhaupt nicht auf der Höhe“, ärgerte sich SCH-Trainer Michael Eiband über die geringe Laufbereitschaft und das schwache Zweikampfverhalten seiner Elf. Wobei er angesichts einiger Ausfälle ein wenig Milde walten ließ. „Die können wir derzeit nicht kompensieren“, erklärte Eiband, der unter anderem auf Patrick Schönfelder verzichten musste.

Bei Kinsau kehrten dagegen die zuletzt verletzten Robin Swoboda und Andreas Köppl zurück, was dem Team spürbar gut tat. Köppl sorgte in der Offensive für reichlich Betrieb und Swoboda, den Resch fast als Libero etwas hinter der Abwehr agieren ließ, brachte enorm viel Stabilität in die Defensive.

Bis zur Pause kamen die Hohenfurcher zu keiner einzigen nennenswerten Angriffsaktion. Deutlich mehr Drang nach vorne zeigten die spielerisch überlegenen Kinsauer. Köppl (9.) setzte mit seinem Schuss über den Kasten das erste Ausrufezeichen. Wenig später verzog sein Sturmpartner Marius Klein (11.) nur knapp. Nach ein wenig Leerlauf sorgte Klein mit seinem Kopfball (32.) nach einer Freistoßflanke erneut für Gefahr. SVH-Keeper Alex Grimm entschärfte die Chance aber mit einer starken Parade. Wenig später war er aber chancenlos, als Klein einen abgewehrten Ball zum 1:0 (36.) in den Winkel setzte.

Erst nach dem Wechsel gaben die Gäste ein offensives Lebenszeichen, als der eingewechselte Nico Prinzing (50.) mit einem Freistoß aus 24 Metern den bis dahin beschäftigungslosen SVK-Torhüter Simon Hartmann prüfte. Kurz danach durften die Kinsauer Fans unter den 130 Zuschauern jubeln, weil der abgefälschte Ball von Daniel Itzenhäuser (53.) Grimm auf dem falschen Fuß erwischte und zum 2:0 einschlug. Den möglichen dritten Treffer der Gastgeber bei einem Aufsetzer von Kinsaus Kapitän Roman Schilcher (56.) verhinderte Grimm aber.

Danach verflachte die Partie. Nach einem Gewühl in der Folge einer Hohenfurcher Ecke, bei dem der Ball gerade noch vor der Linie geklärt werden konnte, nahm das Spiel aber wieder Fahrt auf. Der SVH warf alles nach vorn. Mit einem sehenswerten Treffer brachte Prinzing (86.) die Gäste auf 1:2 heran. Mehr als eine Freistoßchance von Gregor Wendlang (90.) gab es aber nicht mehr. „Unterm Strich war das zu wenig“, sagte Eiband. „Aber wir können den Klassenerhalt bei zwei Heimspielen immer noch aus eigener Kraft schaffen.“ (Roland Halmel)

Statistik

SV Kinsau 2 SV Hohenfurch 1

Tore: 1:0 (36.) Klein, 2:0 (53.) Itzenhäuser, 2:1 (85.) Prinzing. Gelbe Karten: Kinsau 4, Hohenfurch 2. Schiedsrichter: Christian Heinz. Zuschauer: 130.