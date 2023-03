„Kinsau lebt von Einsatz und Ehrgeiz“: SVK-Trainer Resch setzt für Abstiegsrunde auf Routiniers

Um ein Haar hätten sie Peiting noch überholt: Trotz eines starken Endspurts mit drei Siegen in Folge mussten die Kinsauer (in gelben Trikots) der Reserve des Kreisligisten im Kampf um den dritten Platz den Vortritt lassen. Foto: Roland halmeL

Team trifft auf mehrere unbekannte Gegner

Von Andreas Mayr

Mit sechs Punkten startet der SV Kinsau in der Rückrunde in den Abstiegskampf. Trainer Resch und seine Mannschaft erwarten unbekannte und weit entfernte Gegner.

Kinsau – Geht’s nach Christopher Resch, hätte die Saison ruhig bis Weihnachten weiterlaufen können. Seit Jahren kommt seine Mannschaft vom SV Kinsau komischerweise immer erst zum Ende des Herbstes in Fahrt. „Das ist Tradition bei uns, dass wir unsere letzten drei Spiele gewinnen. Das war zuletzt immer so“, scherzt der Coach, in seiner vierten Saison beim Kreisklassisten.

Mit dem starken Endspurt hätte sich der SVK beinahe noch in die Aufstiegsrunde geschossen. Zwei Zähler hinter dem drittplatzierten TSV Peiting II kam das Team ins Ziel. Sogar der Gegner hat Mitleid: „Ich weiß nicht, ob das sportlich die fairste Lösung ist“, sagt Thomas Fischer, früher selbst Coach in Kinsau, nun Trainer der Peitinger Reserve.

„Wir waren selbst Schuld“ – Knapp verpasst der SVK sogar die Aufstiegsrunde

Christopher Resch trauert der Vergangenheit nicht nach. Auch wenn er weiß, dass die Mannschaft Rang drei selbst verdusselt hat. „Wir waren selber schuld“, betont er. Zwei, drei Spiele habe man einfach hergeschenkt und blöd verloren. So beruhigt, wie man das vor einer Abstiegsrunde nur sein kann, geht Resch daher die Rückserie an. „Sechs Punkte, die du mitnimmst, sind ein gutes Polster“, sagt der 40-Jährige. Bereits Anfang Februar begann das Vorbereitungsprogramm mit einer lockeren Runde durchs Dorf, 3,3 Kilometer lang, ein Kinsauer Klassiker. Am Tag darauf vergnügte sich das Team beim Faschingsball, auch das gehört zum Programm. Danach starteten die SV-Fußballer voll durch.

Für die anstehenden Aufgaben hat Resch die optimale Mannschaft beisammen. Ein routiniertes Team sollte in der Abstiegsserie, die doch einige Nerven strapaziert, die wenigsten Probleme haben. Stützen wie Robin Swoboda (37), Kapitän Roman Schilcher (31) oder Michael Kirchbichler (35) haben die 30-Jahre-Marke geknackt. Dennoch betont Coach Resch: „So alt sind die auch nicht. Für Fußballer ist das noch kein Alter. Da geht noch was.“ Zumal viele bereits signalisiert haben, dass sie über die Saison hinaus weitermachen.

„Keine Ahnung, wird eine Überraschungstüte.“ – über die Gegner weiß selbst Resch nichts

Lediglich die schwere Verletzung von Daniel Itzenhäuser schockte Kinsau. Sein Schien- und Wadenbeinbruch bei einem unglücklichen Zweikampf gegen Fuchstal dürfte gleichbedeutend mit dem Karriereende sein. „Ob das überhaupt noch mal was wird“, grübelt sein Trainer.

Doch selbst seine erfahrene Truppe steuert nun auf Neuland zu. Über Gegner wie den SV Uffing, den SV Söchering oder den TSV Benediktbeuern kann er null Komma null sagen. „Keine Ahnung, wird eine Überraschungstüte.“ Eigentlich freue er sich auch einmal auf neue Namen, wenn da nicht die Fahrten wären. Nach Benediktbeuern, hat Resch nachgeschaut, braucht sein Tross 50 Minuten. Knappe 60 Kilometer sind es bis ins Klosterdorf, gar nicht so weit vom Kochelsee gelegen. „Das fährst du normal in der Bezirksliga“, sagt der Coach, früher beim TSV Peiting aktiv. Sie haben schon überlegt, wie sie die weite Fahrt versüßen können und wollen womöglich mit einem Reisebus samt Fans anrücken. „Das wäre ein netter Ausflug“, sagt Resch. Man muss sich den neuen Modus nur schönzaubern.

Besonders stolz ist Resch auf die sportliche Entwicklung seines Teams

In Anbetracht der ganzen Ungewissheit konzentriert sich Resch eben auf die eigenen Reihen. Spielerisch würde der Trainer seine Mannschaft gern ein Stück weiter entwickeln. „Kinsau lebt von Einsatz und Ehrgeiz. Ich hätte gern ein bisserl weniger Zufall und ein bisserl mehr Spielerisches“, erklärt Resch.

Der Coach preist in diesem Bezug nochmals die „brutale Steigerung“, die sein Team zum Schluss hinaus hingelegt habe, inklusive der beiden A-Jugendspieler Nick Rohe und Elias Dittel. Sie sind so etwas wie die Entdeckungen der Saison. „Die werden mit Sicherheit in der Ersten spielen“, betont Resch. Ein bisschen Abstiegskampf so früh in einer Fußballkarriere schadet sicher nicht bei der Entwicklung. Am Samstag, 25. März, geht es in Benediktbeuern los. ANDREAS MAYR