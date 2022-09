Nicht glanzvoll, aber wichtig: Kinsau holt Bigpoints gegen Bernbeuren

Von: Roland Halmel

Teilen

Es bleibt beim Versuch: Dieser Kopfball von Bernbeurens Martin Schmölz (in Weiß, links) findet nicht den Weg ins Tor. Kinsau zeigt sich beim 3:0 treffsicherer. Foto: Halmel © Halmel

Erst Hohenfurch und jetzt der TSV Bernbeuren. Zum zweiten Mal in Folge fuhr der SV Kinsau „Big Points“ gegen die direkte Konkurrenz um Platz drei in der Fußball-Kreisklasse 8 ein.

Kinsau/Bernbeuren – Nach dem 3:2-Erfolg beim SVH in der Vorwoche legte die Truppe von Trainer Christopher Resch mit dem 3:0-Heimerfolg gegen Bernbeuren nach, sodass sich der SVK auf Platz drei verbesserte.

„Es war zwar sicher kein glanzvoller, aber dafür ein wichtiger Sieg“, bilanzierte Resch nach der Partie am Freitagabend zufrieden.

„Nach der Verletzung von Andreas Köppl blüht Thomas Rid richtig auf“, sagte Resch über seinen zweifachen Torschützen, der bei den Kinsauern neben Abwehrchef Robin Swoboda, der hinten aufräumte und vorne einmal traf, der Matchwinner war. Ein Sonderlob gab es auch für die Youngster Elias Dittel und Nicolas Rohe. „Beide haben ein gutes Spiel gemacht“, urteilte Resch.

Weniger zufrieden zeigte sich dagegen Bernbeurens Coach Florian Harsch. „Unser Spiel mit dem Ball in der ersten Hälfte war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Harsch. Er sah bei seiner Truppe nach der Pause zwar bessere Ansätze, aber letztlich unterliefen ihr Fehler, die von Kinsau bestraft wurden. „Wir haben da zwei saubere Eier kassiert“, ergänzte Harsch, der die Niederlage als zu hoch einstufte.

Die ersatzgeschwächten Gäste, die durch den Ausfall von Christian Grotz ihre Viererkette umstellen mussten, fanden vor der Pause kaum ins Spiel. Die Hausherren, beflügelt vom 3:2-Derbysieg in Hohenfurch, traten dagegen energischer und druckvoller auf. Schon in der ersten Minute stand Dittel frei vor dem TSV-Kasten. Doch er schoss nicht selbst, sondern spielte ab, sodass die Gäste noch klären konnten. Luca Friedl (25.) ließ Mitte der ersten Hälfte ein Solo ungenutzt, ehe Dittel mit einem langen Ball seinen Teamkollegen Thomas Rid auf die Reise schickte, der zum 1:0 (31.) vollendete. Danach gestalteten die Bernbeurener die Partie ausgeglichen. Martin Schmölz (43.), der in der TSV-Offensive spielte, verpasste kurz vor der Pause den Ausgleich.

Stattdessen erhöhten die Kinsauer kurz nach dem Wechsel mit einer Wiederholung des ersten Treffers. Diesmal schlug Kapitän Roman Schilcher den langen Ball, den die Gäste nicht klären konnten. Rid (52.) hatte freie Bahn und schloss zum 2:0 ins lange Eck ab. Wenig später ließ sich Robert Harsch das Spielgerät abnehmen. Kurz danach landete es bei Swoboda, der zum 3:0 (54.) erhöhte. Die Kinsauer verwalteten ihre Führung ohne größere Probleme, weil sie die wichtigen Zweikämpfe entschlossener angingen. Die Bernbeurener kamen so nur noch durch eine verunglückte Flanke von Florian Bittner (69.), die auf dem Tornetz landete, zu einer Möglichkeit. In der insgesamt chancenarmen Partie verzeichneten die Hausherren die letzte Torgelegenheit. Friedl (89.) schoss aus zwölf Metern jedoch über das Gehäuse. (Roland Halmel)

SV Kinsau - TSV Bernbeuren 3:0

Tore: 1:0 (31.) Thomas Rid, 2:0 (52.) Thomas Rid, 3:0 (54.) Robin Swoboda. Gelbe Karten: Kinsau 0, Bernbeuren 2. Schiedsrichter: Martin Meier. Zuschauer: 60.