TSV Altenstadt: Punkte weg, Spieler im Krankenhaus

Von: Paul Hopp

Daniel Hindelang: Hatte keinen schönen Start in die Saison. © Katrin Kleinschmidt

Es brodelte in Daniel Hindelang. Der Trainer des TSV Altenstadt war nach der 0:2 (0:2)-Auftaktniederlage sauer übers Ergebnis, über den Spielverlauf und die ganzen Umstände drumherum.

Altenstadt – Gleichwohl gratulierte Hindelang dem Gegner, dem gastgebenden Aufsteiger SV Unterdießen, zum Sieg, der „verdient“ gewesen sei. „Wir haben schlecht gespielt.“

Gern hätten die Altenstadter die Partie verlegt, weil Ex-Spieler Simon Schmitt am Samstag Hochzeit feierte und die ehemaligen Kameraden eingeladen hatte. Dem Wunsch stimmten die Unterdießener nicht zu. „Das ist natürlich ihre Entscheidung“, sagte Hindelang. Die Feier am Tag davor spielte dann schon eine Rolle. „Man hat gemerkt, wir waren nicht auf dem Platz.“ Zu allem Überfluss schied gleich nach dem Anpfiff Kadircan Yapici, der in die Zange genommen worden war, verletzt aus. Seine Schmerzen im Sprunggelenk wurden so stark, dass er ins Krankenhaus musste. „Wir wissen noch nicht genau, was los ist“, sagte Hindelang nach Spielschluss. Bitter auch, dass Michael Zwick mit einer Zerrung vom Platz musste.

Noch in der Anfangsphase kam Unterdießen zum 1:0 (8.). „Da haben wir uns blöd angestellt“, sagte der TSV-Trainer zur unglücklichen Aktion im Mittelfeld, die Unterdießen zu einem Ballgewinn nutzte. Der freistehende Michael Müller vollstreckte. Kurz vor der Pause bekam der Aufsteiger einen Foulelfmeter zugesprochen, den Matthias Negele verwandelte (45.). Die Entscheidung nach einer Abwehraktion von TSV-Torwart Mario Stegbauer „war eine bodenlose Frechheit“, so Hindelang. Der gegnerische Spieler sei in den Keeper gelaufen. Hindelang war auch wegen anderer Entscheidungen nicht auf den Unparteiischen gut zu sprechen. Nach der Pause wurde es aus Altenstadter Sicht keineswegs besser. Viele Unterbrechungen und Foulspiele ließen keinen Spielfluss aufkommen. Die Offensivaktionen des TSV blieben überschaubar: „Wir hatten einen halben Torschuss“, so Hindelang. Altenstadt hatte zwar viel Ballbesitz, Zählbares sprang nicht heraus. (ph)

SV Unterdießen - TSV Altenstadt 2:0

Tore: 1:0 (8.) Müller, 2:0 (45.) Negele (Elfmeter). Gelbe Karten: Unterdießen 4, Altenstadt 6. Schiedsrichter: Stefan Legelli. Zuschauer: 350.