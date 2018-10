Tabellenführer Peiting unterliegt im Derby gegen Altenstadt

Kanzler-Elf holt wichtige Punkte

Für die Experten war es ein ansehnliches Duell zweier taktisch gut eingestellter Mannschaften. Für die Zuschauer hat der Kreisliga-Vergleich zwischen dem TSV Altenstadt und dem TSV Peiting jedoch keinen bleibenden Eindruckhinterlassen.

Altenstadt – Derby in der Fußball-Kreisliga 2 zwischen dem Spitzenreiter TSV Peiting und dem Gastgeber TSV Altenstadt (9. Platz): Bei dem haben die Zuschauer weitgehend vergeblich auf rassige Zweikämpfe gewartet, auf einen offenen Schlagabtausch und Torchancen hüben wie drüben. Die Altenstadter hat das letztlich wenig gestört, denn sie haben den Lokalrivalen und Tabellenführer mit 1:0 geschlagen, womit sie das Abrutschen in untere Tabellenregionen verhindert und gleichzeitig den Kampf um Platz eins spannend gehalten haben.

„Unsere Leistung war in Ordnung, ich bin zufrieden“, bilanzierte Altenstadts Spielertrainer Robert Kanzler nach den 90 Minuten. „Wir haben diszipliniert gespielt und in der Defensive wenig zugelassen.“ Aber: „Nur haben wir es versäumt, mit dem zweiten Tor den Sack zuzumachen.“

„Leider haben wir in der ausgeglichenen Partie wieder unser Auswärtsgesicht“ gezeigt, erklärte sein Gegenüber Fabian Melzer. „Uns fehlt es in der Fremde an der Konsequenz im Abschluss, und wir konnten auch heute nicht so die Dominanz herstellen, wie wir es zuhause tun“, analysierte der Peitinger Interimscoach.

Das zeigte sich vor allem in der ersten Hälfte, in der die Hausherren über weite Strecken die Partie kontrollierten. Mit frühem Pressing schafften es die Altenstadter, den Spielaufbau der Gäste zu verhindern. Die Peitinger setzten ihrerseits auf die gleiche Taktik. Allerdings klappte die Umsetzung nicht ganz so gut wie beim Nachbarn, die durch Patrick Stadlers (13.) Schuss auch die erste Torannäherung verzeichneten.

Der Spitzenreiter sorgte in der ersten Hälfte nur einmal richtig für Gefahr, als Matthias Lotter (28.) in aussichtsreicher Position über den Kasten schoss. Im direkten Gegenzug durften die Hausherren dann jubeln: Mit seinem fünften Saisontreffer schoss Egzon Gashi (29.) die Altenstadter in Führung. Danach neutralisierten sich beide Teams weitestgehend.

Nach der Pause erhöhten die Peitinger dann aber den Druck. Am gegnerischen Strafraum war aber meist Schluss, da der letzte Pass nicht ankam. Die Gastgeber nutzten die Räume zu einigen Kontern: Stadler (61.) schoss aber vorbei, Yasin Akcakaya (72.) traf nur die Latte, und den platzierten Schuss von Kanzler (75.) nach einer Ecke fischte Alex Mayr, der ins Peitinger Tor zurückgekehrt war, aus dem Winkel.

In der Schlussphase der Partie schafften es die Gäste mehrfach bis vor das Altenstadter Gehäuse. Zwingende Aktionen kamen aber nicht heraus. In der Nachspielzeit hatten die Peitinger dann auch noch Pech, als der gut leitende Unparteiische ein Handspiel von Jakob Reßl im Strafraum übersah und ihnen die mögliche Ausgleichschance vom Elferpunkt entging.





TSV Altenstadt - TSV Peiting 1:0

Altenstadt: Traxel – Reßl, Kanzler, Bartmann Ph., Demmler, Akcakaya, Zwick (ab 59. Mavrokefalos), Lautenbacher R., Gashi (ab 66. Bartmann D.), Schmitt Chr., Stadler.

Peiting: Mayr – Freiberger, Salzmann, Multerer, Mergler (ab 65. Streller), Lotter, Meier, Krötz, Böhm (ab 63. Maleki), Hertl, Kechele (ab 77. Schauer).

Tore: 1:0 (29.) Gashi

Gelbe Karten: Altenstadt 4, Peiting 2

Schiedsrichter: Niklas Hampel

Zuschauer: 123

