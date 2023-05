Thomas Fischer tritt beim TSV Peiting Nachfolge von Fabian Melzer an

Von: Roland Halmel

Bereit für neue Aufgaben: Thomas Fischer, bislang Trainer des Reserveteams, übernimmt ab der neuen Saison die Erste Mannschaft des TSV Peiting. Foto: halmel © halmel

Thomas Fischer, bisher Coach der Reserve, übernimmt die Trainer-Aufgabe beim TSV Peiting. Damit folgt er auf den scheidenden Fabian Melzer.

Peiting – Der neue Trainer der Ersten Mannschaft des TSV Peiting für die kommende Saison ist gefunden. Der Nachfolger von Fabian Melzer, der den Kreisligisten vier Jahre coachte, kommt aus dem eigenen Verein. Thomas Fischer, der aktuell noch für die Zweite Mannschaft des TSV verantwortlich ist, wird ab dem Sommer für die erste Garnitur zuständig sein.

TSV Peiting: Suche nach Nachfolger für Thomas Fischer bei der Reserve läuft

„Ich kenne Thomas schon lange. Er hat in der zweiten Mannschaft sehr gute Arbeit geleistet, er ist kommunikativ und er hat Ahnung vom Fußball“, sagt TSV-Fußballerchef Stefan Jocher über den 36-Jährigen. In dieser Saison hat er mit Peiting II in der Kreisklasse souverän die Qualifikation für die Meisterrunde geschafft.

Auch in diesem Wettbewerb läuft es für die TSV-Reserve prächtig: Mit dem 2:1-Sieg in Weil sicherte sich Fischers Team hinter dem bereits als Meister feststehenden TSV Landsberg II vor dem letzten Spieltag am kommenden Samstag vorzeitig Rang zwei.

Fischer, der in der Saison 2018/19 vom SV Kinsau nach Peiting kam, wird bei seiner Trainerarbeit von Mathias Stohr unterstützt, der ihm auch schon in der Zweiten assistierte. Durch das Aufrücken von Fischer hat der TSV jetzt aber eine freie Stelle bei der Reserve. „Wir sind da aber dran und hoffen, bald eine Lösung präsentieren zu können“, berichtet Jocher.

Der neue Trainer der Ersten kann sich indessen etwas länger als sonst auf seine neue Aufgabe vorbereiten. Die Peitinger starten erst nach der Marktmeisterschaft, die am 7. und 8. Juli ausgetragen wird, in die Vorbereitung auf die neue Saison. „Aufgrund der Relegation im letzten Jahr fiel die Pause damals sehr kurz aus. Jetzt sollen die Spieler mehr Zeit zum Durchschnaufen bekommen“, meint Jocher. Personell wird sich beim Kreisligisten indessen vermutlich wenig tun. „Die Mannschaft bleibt im Großen und Ganzen zusammen“, so Peitings Fußballerchef.

Der Kreisligist verspielte am vergangenen Wochenende durch die 0:1-Niederlage in Geiselbullach seine letzte Chance auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Relegation zur Bezirksliga berechtigt.