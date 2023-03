Ziel ist die Kreisklasse: Toni Schwalm wird neuer Trainer beim A-Klassisten TSV Schongau

Von: Roland Halmel

Begrüßung des Neuen: (v.l.) Hannes Waldmann (TSV-Abteilungsleiter), Toni Schwalm und Günther Fastner (2. Abteilungsleiter). Foto: Halmel © Halmel

Toni Schwalm wird neuer Trainer beim TSV Schongau. Der Fokus liegt jetzt darauf, die Mannschaft aus der A-Klasse wieder nach oben zu coachen.

Schongau – In der Saison 2017/2018 stiegen die Fußballer des TSV Schongau aus der Kreisklasse ab. Danach versuchten sie Jahr um Jahr vergeblich, der A-Klasse zu entkommen. Zweimal verpassten die Lechstädter den Aufstieg als Zweiter nur knapp. Die Vizemeisterschaft gelang jeweils unter Coach Peter Mahl, der die Mannschaft nach dem Abstieg übernommen hatte.

Nachdem im vergangenen Sommer in der Relegation erneut die Rückkehr in die Kreisklasse verpasst wurde (das dramatisch, im Elfmeterschießen gegen den FSV Eching), wollte Mahl bereits aufhören. Mangels anderer Trainerkandidaten machte er aber noch bis zur Winterpause weiter. Jetzt wurden die Schongauer bei der Suche nach einem Nachfolger fündig: Toni Schwalm ist der neue Mann an der Seitenlinie, der die Lechstädter mittelfristig aus der A-Klasse (oft auch „Buchstabenliga“ genannt) herausführen soll.

TSV Schongau: Neuer Trainer Toni Schwalm war als Spieler bereits in der Bezirksober- und Landesliga tätig

„Wir haben jemand gesucht, der nicht den kurzfristigen Erfolg will, denn dafür ist kein Geld da. Ein Trainer bei uns braucht Geduld, und er muss mit dem Nachwuchs arbeiten können“, erklärte Abteilungsleiter Hannes Waldmann. Schwalm (55) erfüllt das Anforderungsprofil.

Er trainierte zuletzt die A-Jugend der JFG Singoldtal, ein Zusammenschluss von mehreren kleineren Vereinen südlich von Schwabmünchen. Im Erwachsenenbereich coachte er davor den FC Buchloe. In seiner aktiven Zeit lief der gebürtige Seestaller, der jetzt in Jengen wohnt, viele Jahre für den TSV Landsberg in der Bezirksoberliga und Landesliga auf.

Das Aufrücken des Nachwuchses zu den Herren ist beim TSV Schongau wichtig. Schwalm soll dabei helfen

„Bei den Schongauern kannte ich Peter Papistock, der die A- und B-Jugend trainiert. Mit dem habe ich mich auch kurzgeschlossen, da ist Talent vorhanden“, sieht Schwalm viel Potenzial im Nachwuchsbereich des TSV. „Der Übergang vom Nachwuchs in den Herrenbereich ist bei uns ein wichtiges Thema, das wir in den letzten Jahren nicht so hinbekamen. Wir haben jetzt die große Hoffnung, dass es mit Toni besser funktioniert“, ist Waldmann zuversichtlich, den richtigen Mann für die alles andere als einfache Aufgabe bei den Schongauern gefunden zu haben.

Der gelernte Radio- und Fernsehtechnikmeister, der jetzt bei einer Firma für Flutlichtanlagen arbeitet, ist guter Dinge, bei den Lechstädter etwas bewegen zu können: „Wir haben ja schon einige Trainings und auch Testspiele gemacht. Die Jungs können mit der Kugel umgehen. Sie haben Spaß, und das soll auch so bleiben.“

Der TSV Schongau muss sich in der kommenden Abstiegsrunde nochmal beweisen

Allerdings sind die Trainingsbedingungen derzeit in Schongau nicht optimal, wie Waldmann einräumte. Der Trainingsplatz am Leprosenweg, unweit der Berufsschule, benötigt dringend ein neues Flutlicht. „Ich hoffe, wir bekommen das bis zum Herbst hin“, sagt Waldmann. Bis dahin müssen die Schongauer aber noch ihre Hausaufgaben in der Abstiegsrunde der A-Klasse erledigen und den Ligaverbleib sicherstellen, um dann in der kommenden Saison richtig durchzustarten.

In der Qualifikationsrunde M treffen die Schongauer auf den SV Reichling, den FC Thaining, den TSV Hohenpeißenberg und den SV Wessobrunn-Haid. Beginn der Frühjahrsrunde ist am Wochenende 25./26. März. Die Schongauer starten mit einem Auswärtsspiel in Reichling. rh