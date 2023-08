16. Duell in sieben Jahren: TSV Altenstadt und TSV Peiting treffen im Toto-Pokal aufeinander

Von: Roland Halmel

Zwei Mannschaften, die sich kennen: Der TSV Peiting (in roten Trikots) und der TSV Altenstadt. © halmel

Im Toto-Pokal-Halbfinale und Derby empfängt der TSV Altenstadt den TSV Peiting. Es ist bereits das 16. Duell der beiden Vereine binnen sieben Jahren.

Altenstadt/Peiting – Es gibt wenige Teams in der Region, die in den vergangenen Jahren so oft aufeinandergetroffen sind wie der TSV Altenstadt und der TSV Peiting. Seit 2016 standen sich die beiden Landkreisrivalen insgesamt 15-mal in der Kreisliga, dem nur kurzlebigen Ligapokal und im Totopokal gegenüber.

In letzterem Wettbewerb stehen sich die beiden Kontrahenten als einzig noch übrig gebliebene Landkreisvertreter, am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) im Halbfinale der Spielgruppe West in Altenstadt erneut gegenüber.

Lob beider Trainer für den Nachbarn: „Es wird ein offenes Spiel geben“

„Wir kennen die Peitinger gut“, sagt Altenstadts Coach Daniel Hindelang angesichts der zahlreichen Vergleiche in der jüngeren Vergangenheit. „Sie haben individuell gute Spieler, sind taktisch gut ausgebildet und sie haben ein gutes neues Trainergespann“, lobt Hindelang den Nachbarn, mit dem die Altenstadter ein gutes Verhältnis pflegen. „Gegen Altenstadt gab es zuletzt immer sehr enge Spiele“, sagt Peitings Coach Thomas Fischer.

Er erwartet auch diesmal ein Duell auf Augenhöhe. Davon ist auch Hindelang überzeugt. „Es wird ein offenes Spiel geben“, so der Altenstadter Coach, der wie sein Peitinger Trainerkollege ein paar angeschlagene Akteure hat. „Bei uns spielen nur die Leute, die hundert Prozent fit sind. Wir wollen kein Risiko eingehen“, macht Fischer deutlich, dass der Ligastart in gut einer Woche Priorität hat. Das sieht Hindelang ähnlich. „Ich will keine weiteren Verletzten.“

Ausgeglichene Bilanz: Sieben Siege Peiting, sieben Siege Altenstadt, ein Unentschieden

Er hofft, ohne Blessuren durch die Partie zu kommen, die für ihn eher Testspielcharakter hat. „Pokal ist besser als Training, auch wenn der Bewerb für mich eher nebensächlich ist“, sagt Hindelang. Für Fischer, der mit einer Mischung aus erster und zweiter Garnitur antritt, ist das Derby eine gute Gelegenheit für einige Spieler, sich vor dem Punktspielstart noch einmal zu zeigen. „Ich will von allen Spielern ein engagiertes Spiel sehen“, fordert Fischer.

„Mal schauen, was nach 90 Minuten rauskommt“, so Hindelang. Er geht eigenem Bekunden nach ganz entspannt und ohne Druck in dieses Nachbarschaftsduell – das es am 24. September in der Kreisliga erneut geben wird. Mit der Pokalpartie und dem Ligaspiel könnte sich dann auch die exakt ausgeglichene Bilanz der vergangenen 15 Begegnungen beider Teams ändern. Sowohl Altenstadt als auch Peiting gewannen siebenmal.

Nur eine einzige Auseinandersetzung endete mit einem Unentschieden. Ein solches Ergebnis ist im Pokal jedoch nicht möglich. Am heutigen Mittwoch wird es in jedem Fall einen Sieger geben – und sei es erst im Elfmeterschießen. Das bis dato letzte Aufeinandertreffen im Totopokal gab’s im Juli 2021, ebenfalls im Spielgruppen-Halbfinale. Die Peitinger gewannen seinerzeit mit 2:0.