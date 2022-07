Toto-Pokal: Mammut-Aufgabe für den TSV Peiting - Bayernligist FC Memmingen zu Gast

Von: Roland Halmel

Da war die Freude groß: Mit einem 4:0-Sieg gegen Unterpfaffenhofen gewannen die Peitinger Fußballer den Totopokal im Kreis Zugspitze. Damit sicherten sie sich das Startrecht im Verbandspokal. In der ersten Runde empfängt der TSV den drei Klassen höher spielenden FC Memmingen. © rh

Nach dem Gewinn des Toto-Pokals im Kreis Zugspitze konnte sich der TSV Peiting für die erste Runde auf Verbandsebene qualifizieren. Gegner ist der FC Memmingen.

Peiting – Ende April dieses Jahres holten sich die Fußballer des TSV Peiting durch einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen den Bezirksligisten SC Unterpfaffenhofen den Totopokal im Kreis Zugspitze. Damit sicherte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Melzer das Startrecht für die erste Pokalrunde auf Verbandsebene, an der Mannschaften bis hinauf zur Regionalliga teilnehmen.

So trifft der Kreisligist am heutigen Dienstag auf den FC Memmingen (18.30 Uhr). „Wir sind sehr glücklich über das Los, das wird ein sehr attraktives Spiel“, freut sich der Zweite Abteilungsleiter Stefan Jocher auf das Duell gegen den Regionalliga-Absteiger.

Diese Partie wird nicht wie üblich im Stadion Birkenried ausgetragen. Weil dort die Tartanbahn saniert wird, steigt der Pokalkracher im TSV-Stadion an der Schloßberghalle. „Der Platz ist da etwas kleiner und die Zuschauer stehen direkt am Spielfeldrand. Vielleicht erhöht das sogar ein klein wenig die Chance auf eine Sensation“, sagt Jocher, der ganz dezent auf eine Pokalüberraschung hofft. „Wir sehen das Spiel als Belohnung für die letzte Pokalsaison, die Jungs freuen sich darauf“, ergänzt Co-Trainer Christian Schuster. „Wir sind bestimmt nicht Favorit“, sieht er den Kreisligisten in der Außenseiterposition, selbst wenn Memmingen die erste Garnitur schonen sollte und nur mit der Zweiten Mannschaft antritt, die in der Landesliga spielt. „Wir wollen voll dagegenhalten und uns nicht abschießen lassen“, heißt die primäre Zielsetzung von Schuster. Das gelang den Peitingern beim bis dato letzten Pokalvergleich mit den Allgäuern ganz manierlich. Vor elf Jahren unterlagen sie den FCM lediglich mit 0:4.

Personell kann der TSV auf eine ähnliche Besetzung wie beim Testspiel am vergangenen Wochenende gegen den FC Hofstetten setzen, das mit 4:1 gewonnen wurde. Das heißt: Die angeschlagenen Florian Wörle und Christoph Hertl werden noch fehlen, genauso wie Neuzugang Michael Boos, der aus Bernbeuren zurückgekehrt ist. „Wir sind ganz gut aufgestellt“, beurteilt Schuster die personelle Situation seiner Mannschaft.

Neben den hohen Temperaturen, mit denen beide Teams auch in den Abendstunden wohl noch zu kämpfen haben, wartet auf die Spieler auf dem TSV-Platz noch ein weiteres Problem. „Der Platz wurde zuletzt nicht bewässert, der ist betonhart“, berichtet TSV-Fußballerchef Uwe Enzmann. „Das müssen die Jungs aber einfach annehmen, schließlich müssen wir da jetzt die nächsten drei bis vor Wochen noch spielen“, sagt Enzmann, nachdem die Sanierung der Tartanbahn im Birkenried noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. (Roland Halmel)