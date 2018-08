Altenstadt in der Knipser-Krise

Spiel gegen den SV Mammendorf

Der TSV Altenstadt will sich trotz des schwachen Saisonstarts nicht beirren lassen. Trainer Robert Kanzler hofft auf einen mutigen Auftritt gegen Mammendorf – und das Ende der Torflaute.

Die Punkte-Ausbeute ist schmal. Sehr schmal. Die Brust aber immer noch breit. Trotz des verpatzten Saisonstarts (zwei Spiele, zwei Niederlagen) gehen die Fußballer des TSV Altenstadt mit viel Selbstbewusstsein ins nächste Heimspiel gegen SV Mammendorf (So., 15 Uhr). „Wir blicken der Partie optimistisch entgegen, wollen gewinnen. Wenn wir die gute Leistung aus der Vorwoche wiederholen können, werden wir Mammendorf schlagen“, sagt TSV-Spielertrainer Robert Kanzler. „Wir sind hochmotiviert, glauben an uns, wissen aber auch, dass wir endlich Punkte, am besten einen Dreier brauchen. Sonst verlieren wir unsere Ziele früh aus den Augen.“

Um zu gewinnen, muss man aber eines machen: Treffer erzielen. Im Optimalfall reicht schon einer. Aber in Sachen „Toreschießen“ hakt’s momentan gewaltig bei den Altenstadtern. Sie sind in der Liga noch ohne eigenen Treffer, stecken mitten in der Knipser-Krise. Am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Oberweikertshofen verballerten sie reihenweise beste Chancen, verloren am Ende – wie auch zum Auftakt gegen Bernbeuren – mit 0:1. „Das hatte nichts mehr mit Pech zu tun. Es war einfach Unvermögen, wie wir die Bälle vorbeigehauen haben. Fast schon Slapstick-Comedy. Das müssen wir in den Griff bekommen“, sagt Kanzler.

Positiv: Im Gegensatz zum Auftaktspiel gegen Bernbeuren, in dem sich die Altenstadter richtig schwer taten, überhaupt Chancen zu kreieren, kombinierten sie sich in Oberweikertshofen immer wieder vor den gegnerischen Kasten. „Das haben wir in den vergangenen Wochen intensiv trainiert. Das trägt jetzt Früchte. Hoffentlich gelingt uns das am Sonntag wieder. Aber dann müssen wir auch den Ball über die Linie bringen.“

Wieder im TSV-Kader stehen werden Egzon Gashi und Patrik Stadler. Beide sind aus dem Urlaub zurück.

Zum Spiel

TSV Altenstadt - SV Mammendorf am Sonntag um 15 Uhr auf der Gregor-Deschler-Sportanlage in Altenstadt.