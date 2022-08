TSV Altenstadt: Keine Spieler, keine Spiele

Kreisliga-Derby gegen Wildsteig/Rottenbuch und Pokalduell gegen Raisting abgesagt

Von Roland Halmel schließen

Die Saison ist erst wenige Tage alt, doch Kreisligist TSV Altenstadt musste bereits die erste Partie absagen. Zu viele Spieler sind verletzt oder im Urlaub.

Altenstadt – Die ersten Saisonspiele waren beim TSV Altenstadt in den vergangenen Jahren schon immer ein Ritt auf der Rasierklinge, was das Personal betraf. Ein Großteil der Spieler müssen oder wollen in dieser Zeit Urlaub nehmen und das führte beim Kreisligisten stets zu personellen Engpässen. „Den August müssen wir irgendwie überstehen“, hieß es deshalb schon vom mittlerweile ehemaligen Spielertrainer Christoph Schmitt. Das gleiche Problem hat nun auch sein Nachfolger Daniel Hindelang. „Wir haben einen guten Kader, der aber nicht allzu groß ist. Viel passieren darf nicht“, erklärte Hindelang schon vor dem Auftakt.

Fast ein Dutzend Spieler sind verletzt oder im Urlaub

Passiert ist jetzt aber doch einiges. Kadircan Yapici und Michael Zwick verletzten sich im ersten Spiel, das beim SV Unterdießen stattfand. Spielmacher Yasin Akcakaya fehlte schon davor verletzungsbedingt. Bei der Auflistung der Ausfälle wegen Urlaub oder Verletzung vor diesem Wochenende kam Hindelang auf rund ein Dutzend Namen. Bei der Mannschaftssitzung am Donnerstag wurde das Ausmaß des Dilemmas dann überdeutlich. „Wir haben einfach keine Leute“, stellte Hindelang fest. Diese Situation führte dazu, dass mit den Kapitänen der ersten und zweiten Mannschaft sowie der Vorstandschaft entschieden wurde, das Derby gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch abzusagen. Es gelang auch nicht, einen Ersatztermin zu finden. „Alle haben sich echt bemüht, aber mal konnten die nicht, mal wir nicht“, berichtete Hindelang. Die Punkte sind weg.

Zweite Mannschaft von den Absagen nicht betroffen

Zu allem Überfluss musste auch die für Mittwoch, 17. August, geplante Pokalpartie gegen den SV Raisting abgesagt werden. Die Raistinger ziehen damit kampflos in die nächste Runde. Das kommende spielfreie Wochenende bietet dem TSV nun Gelegenheit, sich wieder zu sammeln und vielleicht Rückkehrer im Team begrüßen zu können. „Mal schauen, wie es dann aussieht“, hofft Hindelang auf keine weiteren Hiobsbotschaften und auf eine spielfähige Truppe am 28. August zu Hause gegen Utting. Die zweite Altenstadter Mannschaft, die in der A-Klasse 7 spielt, ist von den Spielabsagen nicht betroffen.